Robert Morales convirtió 10 goles en 25 partidos con Pumas y fue uno de los goleadores del equipo en el semestre pasado.

Saltaron las alarmas en Pedregal en relación a Robert Morales. El paraguayo fue el goleador de Pumas en el Clausura 2026 y el contrato indica que el delantero todavía tiene que jugar al menos seis meses más con los Felinos por el préstamo negociado con Toluca.

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No obstante, de acuerdo a lo informado por el periodista René Tovar, Cruz Azul quiere fichar a Robert Morales por más dinero del que pondría Pumas y esta situación prendió las alertas en CU debido a que sucedió algo similar con Jordan Carrillo y Chivas hace unas pocas semanas.

Según lo revelado, Robert Morales tendría la intención de seguir en Pumas, pero Toluca obtendría más dinero en caso de aceptar la oferta del otro equipo mexicano y el propio delantero también recibiría más dinero, con lo cual la situación se complica para el club auriazul. Se desconoce la oferta exacta de Cruz Azul.

Robert Morales fue el goleador de Pumas en el semestre pasado (Getty Images)

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Sin embargo, por lo comentado por René Tovar, Robert Morales tendría la obligación de jugar el próximo semestre con Pumas a pesar de que existe la opción de que el paraguayo pueda no jugar los próximos meses y que firme precontrato con otro club.

A Pumas ya le sucedió un hecho similar con Jordan Carrillo. El club quería comprar al centrocampista luego del préstamo, pero Santos Laguna decidió venderlo a Chivas y el futbolista ya no forma parte de la institución auriazul.

Los números de Robert Morales con Pumas

En Pedregal se mantienen alertas y quieren seguir contando con Robert Morales. El delantero convirtió 10 goles en 25 partidos con Pumas y en CU ya no quieren perder más futbolistas pensando en el próximo torneo con el nuevo entrenador Esteban Solari.

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En síntesis