Los Rayados de Monterrey, uno de los primeros eliminados de la campaña anterior, disputarán un nuevo amistoso de preparación para llegar de la mejor forma al estreno. Del otro lado estará el Sporting FC de Costa Rica, que llegó a la ciudad para verse las caras ante el cuadro regio en un encuentro matutino por demás prometedor.

Publicidad

En el transcurso de su extensa pretemporada de verano, este será el cuarto amistoso para el equipo de Matías Almeyda. Venció por 4-1 a Cancún FC, empató 1-1 con Atlante y superó por 1-0 a Cartaginés, en sus tres pruebas anteriores. Dos victorias y un empate, con seis goles a favor y dos en contra en estas evaluaciones.

Por su parte, Sporting FC de Costa Rica también llega con varios desafíos en su haber este mes. Está en plena gira por México midiendo sus fuerzas y Rayados es su última. Cayó por 3-0 ante Atlético San Luis y perdió por 2-1 ante Tlaxcala, con dos derrotas en dos presentaciones, cinco goles en contra y apenas uno a favor en ese lapso.

Matías Almeyda ultima detalles con su equipo [Foto: Getty]

Publicidad

¿Cuándo y a qué hora juegan Rayados vs. Sporting FC por un amistoso?

El partido CF Monterrey vs. Sporting FC tendrá lugar este sábado 11 de julio, en una franja muy particular para los horarios en que suelen jugarse los partidos. El encuentro está programado para dar inicio a partir de las 09.30 horas del Centro de México, por lo que los fanáticos tendrán que madrugar para verlo.

¿Dónde y en qué estadio juegan Rayados vs. Sporting FC por un amistoso?

El partido CF Monterrey vs. Sporting FC se celebrará en el Estadio BBVA, la casa de los ‘Rayados’ donde usualmente el primer equipo disputa sus juegos de local. El compromiso contará con la presencia del público albiazul, que podía comprar su boleto digital o ingresar si adquirió el abono para el Apertura 2026.

¿Qué canal transmite Rayados vs. Sporting FC por un amistoso?

El partido CF Monterrey vs. Sporting FC no se podrá ver por ninguna señal de televisión (abierta o de cable), pero sí tendrá transmisión para todo México. Se podrá sintonizar a través del canal de YouTube, Facebook Live o App de Rayados, en la multiplataforma oficial de la institución, con imagen y sonido.