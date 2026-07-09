Uno de los integrantes del nuevo staff cuenta con planes a futuro que incidirían en su cargo en CU.

Pumas UNAM ha abierto la puerta a un nuevo proyecto deportivo con horizontes y estilos diferentes, luego de poner punto final a la etapa de Efraín Juárez como entrenador. La era Esteban Solari ha comenzado y las ilusiones se han renovado en Ciudad Universitaria, buscando cumplir el sueño que dolorsamente quedó en la puerta el torneo pasado.

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Este jueves, el ‘Tano’ fue presentado oficialmente en conferencia de prensa y ya ha tomado las riendas de los entrenamientos diarios del primer equipo de los ‘Universitarios’. No obstante, de entrada se sabe que uno de los miembros de su cuerpo técnico podría irse a corto plazo y abandonar lo trabajado en medio de la temporada que se viene.

A raíz de un desafío profesional que podría presentársele en breve, el que podría partir antes de tiempo es Damián Albil, el nuevo entrenador de porteros de Pumas UNAM. Albil ya integra hace tiempo el staff de Esteban Solari y también lo acompañó en su desafío previo en los Tuzos; por eso el DT lo llevó también a esta etapa en el cuadro auriazul.

Damián Albil en su tiempo en Pachuca [Foto: Tuzos]

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Sin embargo, más allá de significar esta labor en Pumas un reto de altísima importancia, Damián Albil dejaría el club tras las elecciones en Independiente en Noviembre. El equipo argentino tendrá comicios presidenciales dentro de algunos meses, y el actual entrenador de arqueros de los ‘Felinos’ está a la expectativa del resultado.

La situación para definir su futuro es la siguiente: si la “Lista Roja” gana, será el nuevo Director Deportivo del equipo de Buenos Aires. El propio Damián Albil lo confesó en televisión, en una entrevista para la señal argentina de TNT Sports. Allí reveló que Luciano Nakis, candidato a presidente, lo designó para ese cargo si se lleva el triunfo en el acto electoral.

Para quienes no lo conocen o no lo tienen muy a vista, Independiente es el club desde donde llegó Álvaro Angulo, y el mismo al que se fue Ignacio Pussetto unos meses atrás. Ahora, esa misma institución podría llevarse a una de las piezas clave de Solari en Pumas UNAM. Eso sí, si no tiene el resultado esperado en los comicios, Damián Albil seguirá en CU. El ‘Tano’ está al tanto.