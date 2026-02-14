Este sábado se llevó a cabo el duelo entre Rayados y León en el Estadio BBVA, donde Anthony Martial que estaba haciendo un buen partido tuvo que salir del terreno de juego luego de tener una lesión, por lo que después de un rato de ser atendido tuvo que abandonar el terreno de juego en el “carrito de las desgracias” al minuto 45.

Fue Lucas Ocampos quien los sustituyó y es que ya habían perdido cerca de 7 minutos en el encuentro por la atención de Martial. El futbolista en un mano a mano sufrió un golpe en el hombro y eso fue lo que originó su molestia. Hasta el medio tiempo todo parecía que no tenía gravedad, pero las cosas empeoraron cuando se reanudó.

Martial directo al hospital

De acuerdo con las imágenes de Fox Sports se puede ver cómo el jugador tuvo que abandonar no sólo el campo, sino el Gigante de Acero y salió en la ambulancia. Esto enciende las alarmas en el equipo de Monterrey, porque justo en el mejor duelo que estaba dando sufre esta lesión que parece tiene alguna complicación.

Regularmente cuando sucede una lesión permanecen en el juego y al término se atienden para hacerles los estudios pertinentes, es por ello que al realizar esta acción tan inmediata pone a pensar en que seguramente no es algo tan sencillo y podrían perderlo por varias semanas o por lo menos es la percepción que se tiene con ello.

Cabe mencionar que en breve cuando salgan a la conferencia de prensa se estará dando a conocer el parte médico preliminar del jugador, ya que seguramente esperarán a tener más detalles con respecto a lo que salga en los estudios, por lo que seguramente este domingo se confirmará su situación a través de un comunicado como lo suelen hacer.

En síntesis

Anthony Martial abandonó el partido contra León en ambulancia tras una lesión en el hombro.

abandonó el partido contra en ambulancia tras una lesión en el hombro. El futbolista francés salió de cambio al minuto 45 y fue sustituido por Lucas Ocampos .

y fue sustituido por . Martial fue trasladado directamente al hospital desde el Estadio BBVA para realizarle estudios médicos.

