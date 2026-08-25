Sin castigo a Brady por golpe en la cara a Cuypers

El VAR evitó la expulsión del portero del Chicago Fire, por golpe en la cara de Hugo Cuypers en la Leagues Cup.

Al minuto 38 del partido de los Cuartos de Final entre Rayados y Chicago Fire, el delantero de Monterrey, Hugo Cuypers salió con un fuerte golpe en la cara, luego de que el arquero del conjunto de la MLS intentara evitar una anotación. Sin embargo, sólo consiguió un cartón amarillo ante la petición de una tarjeta roja por esta acción violenta.

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El duro golpe sobre Cuypers

En el video se puede ver cómo el jugador de la Pandilla va con el balón en el 1 a 1 contra el portero, pero después de que se le pasa la pelota, el guardameta levanta el puño derecho e impacta el rostro del jugador de la Liga MX. El silbante no dudó en amonestarlo, pero ya cuando había pitado el penal a favor de Rayados le hablaron del VAR.

Alv el vergazo que le metieron a Hugo Cuypers 🤕 pic.twitter.com/H4ltkx0f7c — Alee (@ImAleeJeje) August 26, 2026

Tras el análisis en la revisión, el árbitro determinó que no era expulsión por lo que se mantuvo para el cobro desde los 11 pasos de Lucas Ocampos. Ya con la ventaja y con 10 el equipo mexicano hubiera podido estar más tranquilo, pero ni una ni otra, ya que desde el manchón penal falló el tiro mandando la pelota por encima del arco.

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En síntesis