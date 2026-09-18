Sergio Canales reveló cómo fue su relación con Martín Demichelis en Rayados: “Me encantaba como DT”

El centrocampista español contó la verdad sobre el famoso episodio en el que pateó una puerta luego de discutir con el DT.

Martín Demichelis y Sergio Canales ya no están en Rayados de Monterrey, pero meses atrás quedaron envueltos en una de las polémicas más grandes del club en el último tiempo. Puntualmente, salió a la luz una pelea entre ambos que derivó en una lesión del mediocampista español y ahora el propio Canales salió a contar la verdad.

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El excapitan de Rayados aclaró que fue un accidente y pero no negó las diferencias que tuvo con el DT argentino en una entrevista con Mario Suárez. “Llegamos a la Final con él y la verdad que yo tenía una relación increíble con él”, comenzó el relato de Sergio.

Sin embargo, tras perder la final, todo cambió: “En la siguiente temporada empezamos mal, es verdad que el vestuario estaba un poco diferente, no había el buen ambiente que había en el anterior torneo. Al final yo le dije lo que creía, hubo palabras, pero sin más… es verdad que yo no lo entendí, me calenté y me subí“.

Sergio Canales dejó Rayados y regresó a Racing de Santander (Getty Images)

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Ahora bien, Canales no dudó en elogiar a Demichelis como estratega: “Me encantaba como entrenador, de hecho, es de los entrenadores que más me han hecho mejorar y yo ya con 32-33 años. Me puso en otra posición y me hizo jugar de una manera que yo no jugaba, yo decía ‘wow, puedo jugar de esta manera’, era mucho más vertical, de encarar, por las bandas, meterme hacia adentro y chutar, metí muchos goles”.

La verdad sobre el episodio de la puerta que pateó Sergio Canales

“La realidad es que no quise darle una patada a un cristal, no se me ocurre, lo que pasa es que no me duché porque no quería cruzármelo porque me conozco. Tomé mi ropa, mis cosas, fui por una puerta, la quise abrir y metí la pierna. Es verdad que iba caliente y me quería ir rápido, metí la pierna y dije ‘no me jodas’”, reveló Canales.

En síntesis

Sergio Canales dejó Rayados de Monterrey para regresar al equipo Racing de Santander.

dejó Rayados de Monterrey para regresar al equipo Racing de Santander. Martín Demichelis tuvo una discusión verbal con el mediocampista por los malos resultados.

tuvo una discusión verbal con el mediocampista por los malos resultados. La puerta de cristal fue pateada accidentalmente por el jugador para evitar al DT.