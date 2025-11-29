Es tendencia:
Cristina Llorens, esposa de Sergio Canales regala emotivas palabras e imágenes del pase de Rayados a Semifinales

Así fue como la familia de Sergio Canales llenó de emociones a la afición de Rayados.

Por Marilyn Rebollo

Este sábado el conjunto de Rayados hizo lo impensable, cuando estaban en un partido empatado en el global, que les quitaba el pase a las Semifinales, apareció Germán Berterame para eliminar al América al minuto 93. Aunque el equipo no estaba teniendo un buen encuentro y se habían quedado con 10 jugadores las cosas se resolvieron de la mejor manera.

Ante ello, los jugadores se mostraron muy contentos con lo logrado y justo después del partido compartieron en sus redes sociales las felicitaciones a lo que se logró, pero sobre todo con mensajes de esperanza para continuar en cada una de las fases que vienen, sin embargo, una fue la que más llamó la atención y era de la familia del 10 regiomontano.

La esposa de Sergio Canales compartió momentos muy emotivos en su cuenta de Instagram; la primera fue un video en el que se puede ver a uno de sus hijos alentando y cantando en apoyo a Monterrey. Esto aunque el marcador ya era adverso y los ponía fuera de la competencia, pero él seguía apoyando al equipo de su padre.

El segundo es justamente un mensaje que Cristina Llorens, esposa del jugador de los Rayados , donde hace ver que justamente su hijo es quien les dio ánimo para seguir intentando, puesto que aunque las cosas estaban mal, él nunca dejó de apoyar y le dejaba una lección muy importante, porque no debería dejar de creer en ellos.

“Él acaba de entregarme una lección de vida sin habérsela pedido. Hoy me recordó que lo más poderoso que podemos hacer cuando algo se complica no es actuar, sino confiar. Verle cruzar los dedos mientras su papá jugaba un partido difícil me recordó eso: la fuerza de mandar buena energía sin miedo, sin necesidad, sólo con fe. Porque cuando uno se mantiene en calma y no deja que los pensamientos negativos tomen el control, se abre espacio para que todo se acomode, para que todo suceda. A veces basta con creer que todavía es posible. Y lo fue”.

Cristina Llorens
En síntesis

  • Germán Berterame anotó al minuto 93 para que Rayados eliminara al América de los Cuartos de Final y avanzara a Semifinales.
  • La esposa de Sergio Canales, Cristina Llorens, compartió un video de su hijo alentando a Rayados cuando el marcador era adverso.
  • Cristina Llorens le agradeció a su hijo por darle una “lección de vida” y recordarle la fuerza de la fe y la buena energía.
