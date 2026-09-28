En Rayados buscan blindar a Carlos Salcedo

Con la Fecha FIFA Rayados de Monterreyestá analizando cómo le ha ido al equipo en estas jornadas, por lo que ya se está viendo dentro de la directiva qué futbolistas podrían ser clave para el plantel con la idea de hacer renovaciones si son necesarias o incluso de analizar a qué jugadores podrían dejar ir de manera definitiva o ceder.

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¿Carlos Salcedo será renovado?

De acuerdo con la información de RG La Deportiva, uno de los elementos que está siendo clave para el cuadro de Matías Almeyda pese a las críticas que recibe de los aficionados, es precisamente el mexicanos Carlos Salcedo, quien ha tenido tropiezos en el equipo por sus lesiones constantes, pero de cierta manera ha sido útil para la plantilla.

Con la idea de poder blindar al defensa central, lo que buscarían en el conjunto del Norte es una extensión de su contrato. Hasta el momento él tiene contrato vigente hasta diciembre del 2027, pero hay que tomar en cuenta que en el siguiente mercado algunos podrían analizarlo y si no lo hacen antes podría irse como agente libre.

La idea en la Pandilla es mantener una base de jugadores, para sólo cubrir ciertaszonas del campo, por lo que el trabajo de Salcedo hasta el momento ha sido bueno y en los próximos días podría analizarse una propuesta, aunque la fuente no reveló cuánto sería lo que le estarían ofreciendo extra para poder continuar en el equipo.

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Debido al tema, principalmente de sus lesiones, es muy probable que sólo sea una extensión de un año más, con ello evitan que algún otro equipo que ha estado en busca de centrales se interese en él y le haga una buena oferta y además, también le es funcional para que en caso de alguna situación como la que vivió no les cueste tanto.

En síntesis