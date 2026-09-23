Almeyda cuestiona las ausencias de Pineda y Guzmán en Rayados: “El campeonato se debería haber parado”

Matías Almeyda se quejó de que la Liga MX se siga jugando en medio de la fecha FIFA que hizo que pierda a Orbelín Pineda y Víctor Guzmán en Rayados de Monterrey.

Matías Almeyda tendrá que lidiar con las ausencias de dos piezas fundamentales en los Rayados de Monterrey, como Orbelín Pineda y Víctor Guzmán, de cara al compromiso del fin de semana. Sin embargo, el director técnico argentino no se guardó nada y lanzó un firme reclamo a la directiva de la Liga MX: “El campeonato se debería haber parado“.

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A pesar de cruzarse con la Fecha FIFA, la Liga MX mantendrá la actividad del Torneo Apertura 2026 con el desarrollo de la Jornada 10 programada para este fin de semana. En el caso del cuadro regiomontano, la plantilla deberá visitar al Atlante este viernes 25 de septiembre, afrontando el duelo con dos bajas de consideración en su alineación estelar.

Tanto Orbelín Pineda como Víctor Guzmán fueron citados por Rafael Márquez para integrarse a la Selección Mexicana y disputar los cuatro encuentros de preparación en la agenda nacional. Dichas ausencias representan un dilema táctico para Almeyda, quien está obligado a ajustar su esquema en un momento coyuntural donde el equipo busca escalar a los primeros ocho lugares de la tabla.

Almeyda apunta a la liga

Cuestionado en conferencia de prensa sobre la convocatoria de Pineda y Guzmán al conjunto tricolor, Almeyda compartió una postura equilibrada sobre lo que significa el llamado para los futbolistas y para la institución: “Creo que siempre es bueno por un lado y, por el otro, los vamos a extrañar, ¿no es así?”.

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Orbelín Pineda y Víctor "El Toro" Guzmán son convocados con @miseleccionmx para la Fecha FIFA de septiembre y octubre.🇲🇽⚽



¡Vamos, #RayadosEnSelección!🔵⚪ @CodereMX pic.twitter.com/BNTielT2WP — Rayados (@Rayados) September 18, 2026

Posteriormente, el estratega sudamericano subió la intensidad de sus palabras al señalar que la décima fecha debió haberse postergado para no perjudicar la equidad deportiva del torneo. “Digo que por ahí el campeonato se debería haber parado, porque son para nosotros jugadores muy importantes, y así muchos equipos, ¿no? Pero, bueno, está así y no se puede modificar”, agregó.

En síntesis

Matías Almeyda perderá a Pineda y Guzmán por convocatoria a la Selección.

por convocatoria a la Selección. Rayados visitará al Atlante el próximo viernes 25 de septiembre por la Jornada 10.

el próximo viernes 25 de septiembre por la Jornada 10. La Liga MX continuará el Apertura 2026 durante la actual Fecha FIFA.