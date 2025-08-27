Es tendencia:
Esteban Andrada muy cerca del Al-Najma de Arabia Saudita: los detalles de la negociación

El equipo árabe avanzó en las negociaciones por el arquero argentino que estaría viviendo sus últimas horas en el futbol mexicano tras perder su lugar en Rayados de Monterrey.

Por Ramiro Canessa

Esteban Andrada dejaría de ser jugador de Rayados.
© Getty ImagesEsteban Andrada dejaría de ser jugador de Rayados.

Pese a su destacada actuación en el Mundial de Clubes 2025, donde fue una de las figuras de Rayados de Monterrey, Esteban Andrada perdió protagonismo con la llegada de Santiago Mele. El arquero argentino no tuvo la mejor temporada en el club regiomontano y fue uno de los más cuestionados por la afición, aunque sus últimas actuaciones daban indicios de que podría mantener su lugar.

Hace algunas semanas, Andrada debió someterse a una operación en su codo, lo que lo alejó de los entrenamientos. El club mexicano aprovechó la situación y decidió no registrarlo en la Liga MX para el Apertura 2025, dejando al arquero fuera de competencia mientras se definía su futuro.

Desde el inicio del mercado de pases, se habló sobre la posibilidad de que Andrada saliera en busca de minutos y de un cambio de aires. Su situación en Rayados hacía evidente que necesitaba encontrar un equipo donde pudiera volver a ser titular y recuperar continuidad.

El Al-Najma de Arabia Saudita se había mostrado interesado en sus servicios y había iniciado negociaciones con el club regiomontano. Sin embargo, en aquel momento no se logró un acuerdo y la posibilidad de su salida al futbol árabe quedó momentáneamente frenada.

Esteban Andrada y su posible paso al Al-Najma de Arabia Saudita

Ahora todo parece haber cambiado. Según informó el periodista César Luis Merlo, las charlas se reactivaron y la operación con el Al-Najma estaría encaminada. El arquero saldría a préstamo por un año sin cargo, con una opción de compra de 2 millones de dólares.

Solo resta definir los detalles contractuales entre Andrada y la institución árabe. Si todo se concreta, el arquero argentino cerraría un capítulo en Rayados y comenzaría una nueva etapa en Arabia Saudita, lo que sería su primera experiencia lejos de Latinoamérica.

