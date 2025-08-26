Luego de un inicio turbulento de temporada, al día de hoy Rayados vive la actualidad que se merece en el futbol mexicano. La eliminación del Mundial de Clubes, la paliza recibida en el debut en la Liga MX, la precipitada salida de Nelson Deossa y la eliminación tempranera en Leagues Cup habían significado golpes duros, pero Monterrey supo salir airoso de ello.

Luego de todos aquellos episodios desafortunados, el conjunto albiazul comenzó a encontrar un funcionamiento y a ello lo acompañaron los buenos resultados: así es como se convirtió en el único líder del Torneo Apertura 2025. Nadie en la tabla de la Liga tiene los mismos ni más puntos que ‘La Pandilla’, que se pudo reacomodar a esa dolorosa derrota del estreno ante Pachuca.

La Sultana del Norte pudo alcanzar este presente gracias a haber acumulado cinco victorias consecutivas en el campeonato: 1-0 ante Atlético de San Luis, 3-1 ante Atlas, 3-1 ante Club León, 3-2 ante Mazatlán y 3-0 ante Necaxa, logrando sólidas actuaciones que se volcaron en marcadores favorables. Lógicamente, esta abultada cosecha le permitió escalar posiciones hasta llegar a lo más alto de la tabla.

Gran responsable de este admirable transitar del Monterrey es Domenec Torrent, director técnico de los ‘Rayados’, que tuvo que cambiar algunas piezas y ajustar cuestiones tácticas del equipo para poder mejorar y dejar atrás algunas imágenes donde sus dirigidos no estuvieron a la altura. El entrenador se salió de su esquema y modificó para que su escuadra crezca.

Torrent, el líder de la remontada de Rayados [Foto: Getty]

En este sentido, en las últimas horas se conoció una revelación inédita: qué es lo que más le ‘fascina’ al estratega de su nuevo Monterrey. Y sorprendentemente, su jugador debilidad no es ni Sergio Ramos, ni Sergio Canales, ni la racha de Lucas Ocampos, ni ninguna de las grandes figuras de ‘nombre’, sino algo que puntualmente valora el DT.

“Lo que a Domenec Torrent le está encantando, y esto puede ser un efecto dominó con la alineación, con los nombres y con las jerarquías, es la dupla Corcho–Fidel, el doble contención. Hace años que el Monterrey no jugaba con doble contención. El Corcho se equivoca menos con el doble contención, ya Fidel se ha visto bastante bien, dos o tres cambios de juego, por ahí llegó algún remate. ¿Qué significa esto? Si se consolida esta doble contención Corcho-Fidel como le está gustando mucho a Torrent, el sacrificado es del mediocampo (Oliver Torres)”, explicó el periodista regio Diego Armando Medina, en la editorial de martes sobre Rayados en RG La Deportiva.

En su próximo partido, Monterrey visitará al Puebla el próximo viernes 29 de agosto, en el Cuahtémoc, a las 21.05 horas. Y se espera que, del mediocampo hacia adelante, Torrent repita el Corcho-Fidel; Ocampos-Canales-Corona; Berterame, que le viene funcionando en ofensiva. ¿Cuántos le convertirán a uno de los equipos más débiles del torneo?