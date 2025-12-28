En todo el Apertura 2025, uno de los temas que llamó mucho la atención en Rayados, es que Dómenec Torrent siempre decidiera utilizar a la mayoría de sus extranjeros, ya que con algunos de los mexicanos no se sentía cómodo, aún cuando por regla de la Liga MX tendrían que estar sólo 7 alineados en cada uno de los partidos y el resto de la nacionalidad.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, la posición en la que más se le complicaba poner a los mexicanos era en la defensa central, incluso, después de algunos partidos en conferencia de prensa la declaraciones apuntaban a ese tema y así fue como Carlos Salcedo, Héctor Moreno y Víctor Guzmán estaban en la espera de una oportunidad para desempeñarse.

El jugador de Rayados que sería repuesto ideal de Cruz Azul

Aún cuando este último había tenido las mejore actuaciones como zaguero central en el equipo, el técnico optaba por relegarlo como uno de sus titulares. Así que en este mercado de fichajes aunque en la prensa regia se ha mencionado que estarían manteniéndolo en la plantilla y que él está feliz en el equipo, alguna oferta podría salir por él.

Y es que uno de los clubes que podría apostar por él sería Cruz Azul, quien recientemente sufrió la baja de Jesús Chiquete, por lo que el equipo está en la búsqueda de un central que tenga un buen desempeño y que de manera inmediata pueda suplir esta ausencia, pero para encontrarlo han tenido un pequeño detalle.

Publicidad

Publicidad

El plan siempre es que consigan a No Formados en México, pero en esta ocasión tiene ocupadas todas sus plazas. La opción de conseguir a el “Toro” sería la más viable, ya que es mexicano, se pone en el plano de un “equipo grande” rumbo al Mundial 2026 y comenzaría a sumar más titularidades, aunque falta ver qué otra opción pueden tener los celestes.

ver también Luca Orellano, el segundo refuerzo de Rayados: costo de traspaso, contrato y estadísticas

En síntesis