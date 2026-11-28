El exportero de Rayados fue acusado por su expareja y este fue el mensaje que salió a dar en sus redes sociales.

A través de las redes sociales de Nytze Reyes, exesposa de Jonathan Orozco, se revelaron presuntas acusaciones de violencia por parte del exguardameta de Rayados de Monterrey. En su publicación ella comenta que sufrió de violencia psicológica y física durante 18 años y que actualmente es “deudor alimentario” de su hijo.

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Acusado de presunta violencia y deuda alimentaria

De acuerdo con lo expuesto por parte de Nytze, desde abril del 2024 sufrió la última agresión por parte del exportero y desde el mismo mes de este año ha dejado de aportar a los gastos de su hijo tanto de alimentación como escolares. En sus post en historias de Instagram se pueden ver algunas fotografías y respuestas a los aficionados que la cuestionaron.

Justo hoy que explotó esta información, el mismo Orozco apareció en su cuenta oficial para dejar un mensaje en el que precisamente determina que todas estas acusaciones no son reales y además ha sufrido de difamación con estos hechos, de los cuales se tendrá que encargar su defensa legal, pero sobre todo puntualizó en el tema de su hijo.

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La respuesta de Jonathan Orozco

“Una cosa es no haber llegado a un acuerdo sobre la cantidad que se pretende establecer y otra muy distinta es afirmar que no he aportado económicamente para mi hijo. Esto último es falso y puedo demostrarlo con documentación”, fueron las palabras más destacadas en el comunicado que lanza el exjugador de Rayados.

“No busco una confrontación pública, pero tampoco permitiré que se me condene ante la sociedad sin una determinación de las autoridades competentes”, detalló. Además, todo parece estar en orden, ya que unas horas después de lo que presentó, se presentó como analista del América vs Rayados en Layvtime.

En síntesis

Nytze Reyes acusó a Jonathan Orozco de 18 años de violencia y ser deudor alimentario.

acusó a de y ser deudor alimentario. Jonathan Orozco negó las acusaciones, alegó difamación y afirmó tener documentación de sus pagos.

negó las acusaciones, alegó y afirmó tener de sus pagos. Tras el comunicado, el exportero participó como analista del América vs Rayados en Layvtime.