Este sábado el Club América disputa su partido de vuelta de cuartos de final de la Liga MX ante Rayados de Monterrey. Es uno de los partidos más complicados debido a que una derrota podría representar la eliminación de la Liguilla. Sin embargo, el cuadro de Guillermo Almada no contará con la presencia de Miguel Borja en el frente de ataque.

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El motivo por el que no juega Miguel Borja en América vs. Rayados de Monterrey

Para este duelo, el estratega azulcrema decidió no contar de arranque con Miguel Borja y es que el entrenador mantendrá al colombiano en la banca, ya que para el inicio de este juego optará de nueva cuenta por Henry Martín como su titular.

Esto no es una cuestión de lesión o algo similar, sino que el propio Almada ya ha mencionado que quien tiene la confianza como el titular es el goleador de la escuadra. El “Colibrí” arrancará en esta ocasión desde la banca y se ha convertido en un cambio especial para el entrenador.

Aunque Borja ha tenido varias oportunidades de gol y las ha concretado, la jerarquía que tiene Henry en el equipo es importante. De igual manera, es un elemento muy asistidor, por lo que eso ha hecho que Almada lo considere por encima de Miguel, aunque el colombiano aguardará su oportunidad de saltar al campo de juego cuando sea necesario.

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En síntesis