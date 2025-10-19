Uno de los reglamentos que se ha establecido en la Liga MX para mediar el flujo de jugadores extranjeros es que dentro de los clubes deben de contar con un máximo de nueve jugadores No Formados en México, pero dentro del terreno de juego deben estar máximo siete; es decir que los otros cuatro restantes deben tener esta nacionalidad.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, este sábado en el partido de Rayados vs Pumas, el equipo de Monterrey se quedó sin su técnico Domenec Torrent debido a una expulsión tras una bronca con la banca de Pumas. Es por ello que a la conferencia de prensa postpartido no bajó, sino que la tomó su auxiliar técnico. Jordi Guerrero, que habló de lo sucedido.

ver también Revelan el motivo que provocó la expulsión de Domènec Torrent en el juego de Rayados ante Pumas

¿Le hizo el feo a los mexicanos?

Justo después de contar esta anécdota de lo que ocurrió con el técnico, mencionó algo que llamó la atención y fue sobre la cantidad de mexicanos con los que tiene que jugar como si para él fuera una queja tener que contemplarlos en el esquema y por ello el resultado no habría sido el mejor después de medirse ante los universitarios.

“Se plantearon los partidos en función del rival, de cómo están, es decisión táctica y técnica, luego también influye muchísimo el tema de los mexicanos, tener cuatro mexicanos ahí y las combinaciones no son parte de ella a veces, al final se han decidido por Héctor”, mencionó el auxiliar técnico, haciendo alusión a lo de trabajar con línea de cinco.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Tomando en cuenta estas palabras, parece indicar que Moreno no era parte de su estrategia, pero al apegarse al reglamento tuvieron que hacerlo de esa manera y fue lo que terminó por desajustar. Cabe mencionar que justamente esta semana el mexicano sorprendió con su despedida del futbol en cuanto el torneo termine, después de una larga carrera.