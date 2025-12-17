¿Por qué no juegan Thibaut Courtois, Jude Bellingham y Vinícius en CF Talavera de la Reina vs. Real Madrid por la Copa del Rey?

Este miércoles desde las 14:00 hs de la CDMX, el Real Madrid visitará al CF Talavera de la Reina por los dieciseisavos de la Copa del Rey 2025-26, con una formación que no es la habitual que utiliza el entrenador en los partidos más importantes.

El entrenador Xabi Alonso decidió dar descanso a varios de sus jugadores más importantes, dejando en el banquillo a Jude Bellingham y Vinícius Jr., quienes han sido piezas clave en la temporada. Esta decisión responde al objetivo de preservarlos para lo que viene.

Además, Thibaut Courtois no está convocado para este duelo, lo que deja la portería en manos de Andriy Lunin. Alonso ha optado por darle la titularidad a jóvenes y suplentes en varias posiciones, pero con el objetivo de ir por la clasificación.

La ausencia de Bellingham y Vinícius también se enmarca en la gestión de minutos dentro de la temporada: ambos futbolistas han sido intensamente utilizados en Liga y competencias europeas, y Xabi Alonso busca equilibrar cargas de trabajo para mantenerlos frescos en torneos de mayor prioridad.

Once confirmado del Real Madrid

Andriy Lunin

David Jiménez

Dean Huijsen

Álvaro Carreras

Fran García

Franco Mastantuono

Arda Güler

Daniel Ceballos

Gonzalo García

Endrick

Kylian Mbappé

