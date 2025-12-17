CF Talavera de la Reina vs. Real Madrid: Hora, TV y alineaciones de los dieciseisavos por la Copa del Rey 2025-26

Desde las 14:00 hs de la CDMX, el Real Madrid saldrá en busca de la clasificación a los octavos de final de la Copa del Rey 2025-26 cuando visite al CF Talavera de la Reina. El conjunto merengue afronta el compromiso en un momento irregular desde lo futbolístico, con dudas en su funcionamiento y con el futuro de su entrenador aún rodeado de incertidumbre.

Más allá del contexto, el Real Madrid aparece como claro favorito para avanzar de ronda ante un rival de menor categoría. Sin embargo, la Copa del Rey suele ofrecer sorpresas, y Talavera intentará dar uno de los grandes batacazos de toda s historia.

Once del CF Talavera de la Reina

González

Cuenca

Álvaro López

Molina

Roig

Capó

Isaiah

Tornero

Montero

Moreno

Renzo

Once Real Madrid

Andriy Lunin

David Jiménez

Dean Huijsen

Álvaro Carreras

Fran García

Dani Ceballos

Arda Güler

Thiago Pitarch

Franco Mastantuono

Endrick

Gonzalo García

Dónde ver CF Talavera vs Real Madrid EN VIVO

Transmisión por TV

México: Sky Sports

Sky Sports Latinoamérica: ESPN

ESPN Estados Unidos: ESPN

Horarios del partido