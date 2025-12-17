Es tendencia:
CF Talavera de la Reina vs. Real Madrid: Hora, TV y alineaciones de los dieciseisavos por la Copa del Rey 2025-26

Desde las 14:00 hs de la CDMX, el Real Madrid saldrá en busca de la clasificación a los octavos de final de la Copa del Rey 2025-26 cuando visite al CF Talavera de la Reina. El conjunto merengue afronta el compromiso en un momento irregular desde lo futbolístico, con dudas en su funcionamiento y con […]

Por Ramiro Canessa

Talavera de la Reina vs. Real Madrid por la Copa del Rey.
© Getty ImagesTalavera de la Reina vs. Real Madrid por la Copa del Rey.

Desde las 14:00 hs de la CDMX, el Real Madrid saldrá en busca de la clasificación a los octavos de final de la Copa del Rey 2025-26 cuando visite al CF Talavera de la Reina. El conjunto merengue afronta el compromiso en un momento irregular desde lo futbolístico, con dudas en su funcionamiento y con el futuro de su entrenador aún rodeado de incertidumbre.

Más allá del contexto, el Real Madrid aparece como claro favorito para avanzar de ronda ante un rival de menor categoría. Sin embargo, la Copa del Rey suele ofrecer sorpresas, y Talavera intentará dar uno de los grandes batacazos de toda s historia.

Once del CF Talavera de la Reina

  • González
  • Cuenca
  • Álvaro López
  • Molina
  • Roig
  • Capó
  • Isaiah
  • Tornero
  • Montero
  • Moreno
  • Renzo

Once Real Madrid

  • Andriy Lunin
  • David Jiménez
  • Dean Huijsen
  • Álvaro Carreras
  • Fran García
  • Dani Ceballos
  • Arda Güler
  • Thiago Pitarch
  • Franco Mastantuono
  • Endrick
  • Gonzalo García
Dónde ver CF Talavera vs Real Madrid EN VIVO

Transmisión por TV

  • México: Sky Sports
  • Latinoamérica: ESPN
  • Estados Unidos: ESPN

Horarios del partido

  • España: 21:00 horas
  • México (CDMX): 14:00 PM
  • Argentina: 17:00 PM
  • Colombia / Perú / Ecuador: 15:00 PM
  • Estados Unidos (ET): 15:00 PM
