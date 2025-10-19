Revelan el motivo que provocó la expulsión de Domènec Torrent en el juego de Rayados ante Pumas

Rayados y Pumas UNAM no se sacaron ventajas este sábado. El Gigante de Acero fue el escenario del partido entre ambos equipos por la Jornada 13 de la Liga MX y, si bien los dos clubes buscaron la victoria, el encuentro terminó 1-1 tras los goles de Alan Medina y de Sergio Ramos.

Domènec Torrent no pudo terminar de ver el partido en el campo debido a que fue expulsado en el minuto 74, luego de una acalorada discusión con integrantes del cuerpo técnico de Pumas. No es la primera vez que el técnico español ve la tarjeta roja.

Después del empate por la Liga MX, Jordi Guerrero, uno de los auxiliares de Domènec Torrent, explicó en la conferencia de prensa lo sucedido: “Había un jugador en el suelo, pasa muchísimas veces y vemos que no se levanta. Entonces el míster pide que tiren el balón fuera, pero los jugadores muchas veces están enfocados en el partido y no se oye”.

El momento de la pelea de Domènec Torrent con integrantes de Pumas (Imago7)

“No se oye lo que tú estás diciendo a los jugadores y hacía ya un rato que estaba pidiendo que la tiraran fuera. Cuando pasó esto, alguien del otro banquillo saltó a increparlo y él se defendió ni más ni menos. Son cosas que pasan“, agregó el auxiliar de Rayados debido a la expulsión de Domènec Torrent.

¿Qué pasa con Anthony Martial?

Anthony Martial fue titular frente a Pumas pero su rendimiento no fue convincente. Por esta razón, el francés fue sustituido en el mediotiempo. Jordi Guerrero explicó que todavía hay que tenerle paciencia al delantero y que esperan que su nivel crezca en la Liguilla.

“Anthony ha empezado de titular y ha tenido alguna opción buena para hacer un buen contraataque. Los estados de forma y lo que hacen los jugadores durante la semana son lo que determinan mucho si van a entrar en equipo titular o no. Pues, no ha tenido un buen rendimiento, pero estamos contentos con él, se va integrando poco a poco. También tiene que conocer bien los movimientos de sus compañeros. Esperemos que en la Fase Final esté a su mejor nivel“, manifestó el auxiliar de Domènec Torrent.

