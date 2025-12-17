Es tendencia:
RAYADOS

Domènec Torrent y Rayados apuntan a un campeón de Libertadores con Flamengo para pelear por todo en 2026

El futbolista del equipo brasileño que quieren contratar los regios pensando en la próxima temporada en la que quieren mejorar el año que tuvieron.

Por Ramiro Canessa

El fichaje que quiere cerrar Torrent para Rayados.
© Getty ImagesEl fichaje que quiere cerrar Torrent para Rayados.

Rayados de Monterrey cuenta con una de las plantillas más caras y profundas del futbol mexicano. Durante los últimos mercados apostó fuerte por refuerzos de jerarquía internacional, pero los resultados no estuvieron a la altura de la inversión realizada. El 2025 terminó siendo un año para el olvido para el club regio, que no logró cumplir ninguno de los objetivos trazados a principio de temporada.

A lo largo del año pasaron dos entrenadores por el banquillo y ninguno consiguió llevar a Rayados a levantar un título. El equipo quedó eliminado de todas las competiciones que disputó y las críticas no tardaron en llegar, tanto para el cuerpo técnico como para la directiva. Sin embargo, puertas adentro consideran que el proyecto todavía tiene margen de crecimiento.

Pese a los rumores que circularon en las últimas semanas, la dirigencia decidió sostener a Domènec Torrent como entrenador de cara al 2026. En Monterrey confían en que, con mayor continuidad y un plantel ajustado a su idea, el español pueda revertir la imagen y convertir a Rayados en un serio candidato a pelear por todo en el Clausura 2026.

Rayados apunta a un campeón de América para reforzar el ataque

Según informó el periodista Felipe Galindo, Rayados está en la búsqueda de un extremo para el próximo torneo y uno de los nombres que más fuerza tomó es el de Luiz Araújo, futbolista del Flamengo. El brasileño fue campeón de la Copa Libertadores y es visto como una pieza ideal para potenciar las bandas, gracias a su velocidad y desequilibrio en el uno contra uno.

La directiva considera que la llegada de un jugador con roce internacional y pasado ganador puede marcar la diferencia en los momentos clave. En ese sentido, Araújo aparece como una opción, aunque por ahora solo existen primeros contactos y sondeos iniciales para conocer su situación contractual y la postura del club carioca.

La figura de Boca Juniors que está en carpeta de Rayados y América para el Clausura 2026

Además del extremo de Flamengo, Rayados maneja otras alternativas para reforzar esa zona del campo. Uno de los nombres en carpeta es José Luis Rodríguez, actual futbolista de Juárez FC, quien también encaja en el perfil que busca el cuerpo técnico para jugar por las bandas.

En síntesis

  • Domènec Torrent fue ratificado como entrenador de Rayados de Monterrey para el torneo Clausura 2026.
  • El club busca fichar a Luiz Araújo, actual campeón de la Copa Libertadores con el Flamengo.
  • José Luis Rodríguez, futbolista de Juárez FC, es la alternativa para reforzar las bandas de Rayados.
ramiro canessa
