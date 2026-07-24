La temporada 2026-27 de la Liga MX está en marcha con el desarrollo del Apertura 2026. Los 18 equipos de la Primera Divsión de México ya luchan por el título de la máxima categoría pero a su vez también trabajan en las altas y bajas de la plantilla.

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Sin embargo, las directivas trabajan en la ventana de transferencias y, al formar vínculos contractuales con los futbolistas, muchos tienen incisos que no siempre se hacen públicos. En el caso de Rayados, un jugador podría asegurar su futuro en el club.

Y es que según pudo saber Bolavip, Estudiantes de La Plata realizó una consulta al entorno del mediocentro Jorge Rodríguez, una pieza que se ha establecido como una fija de la base del equipo. Con altibajos por momentos pero con un rendimiento regular, el jugador también arrancó de titular en el Apertura 2026.

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Pero lo más llamativo de este vínculo entre el jugador y el club es una cláusula que podría garantizarlo tenerlo en la institución un año más. Cabe recordar que su contrato expira en junio del 2027, pero si juega el 66% de los partidos de la temporada 2026-27 se renovará automáticamente hasta junio del 2028.

¿Cómo fue la temporada 2025-26 de Jorge Rodríguez en Rayados?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, el futbolista de 30 años fue parte de 32 compromisos con los Albiazules, siendo titular en 27 de los mismos. Tuvo 2 anotaciones, no realizó asistencias, pero se ha transformado en una de las piezas con más rodaje en los últimos meses.

En síntesis

Jorge Rodríguez: Estudiantes de La Plata consultó por el mediocentro de Rayados.

Estudiantes de La Plata consultó por el mediocentro de Rayados. Junio de 2027: Fecha en la que expira el contrato actual del futbolista.

Fecha en la que expira el contrato actual del futbolista. Renovación automática: Su vínculo se extenderá hasta 2028 si juega el 66% de partidos.