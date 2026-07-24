¿Nueva baja en Rayados? Jorge Rodríguez es el objetivo principal de un equipo de Argentina

El Corcho llegó a Monterrey en enero de 2024 y tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027.

El mercado de Rayados de Monterrey está siendo uno de los más movidos de la Liga MX. Con la llegada de Matías Almeyda al banquillo, se confirmaron bajas de peso en el plantel, como las de Sergio Canales, Santiago Mele o Anthony Martial. Ahora bien, a esa lista podría sumarse Jorge Rodríguez.

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El Corcho es una pieza importante en el equipo y viene de ser titular en la victoria por 3-2 sobre Santos Laguna (fue reemplazado a los 76 minutos). Sin embargo, es el principal objetivo de Estudiantes de La Plata tras la venta de Mikel Amondarain al Bologna de la Serie A.

Tal como confirmaron periodistas de argentina como Manuel Elicabe, el Pincharrata está seriamente interesado en volver a contar con los servicios del Corcho Rodríguez para tapar el hueco que quedó en el mediocampo. Cabe recordar que Jorge llegó a Rayados en 2024 precisamente desde Estudiantes.

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Según pudo averiguar Bolavip, desde Estudiantes solamente se comunicaron con la representación del mediocampista para conocer su situación en Rayados, pero todavía no hubo ofertas ni conversaciones formales para concretar la operación.

¿Se va Jorge Rodríguez?

El mediocampio de Rayados ya sufrió la baja de Sergio Canales y la salida de Corcho Rodríguez con el torneo comenzado sería otra salida sensible. Además, tiene contrato vigente con el equipo de Monterrey hasta junio de 2027.

No obstante, Jorge Rodríguez guarda un gran cariño por Estudiantes y su representación ya sabe del interés del Pincha. Además, el equipo argentino acaba de vender a Amondarain por 12 millones, por lo que estaría en condiciones de ofertar para comprar su ficha.

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Es importante mencionar que el Corcho no es la única opción que maneja Estudiantes para reforzar el mediocampo y, si Rayados pone obstáculos en la negociación, avanzarán por otros nombres que tienen en carpeta.

En síntesis