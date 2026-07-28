El mediocentro argentino podría salir de los Albiazules y fue buscado por dos instituciones por fuera de México.

El curso 2026-27 de la Liga MX está en marcha con el desarrollo del Apertura 2026. Los 18 equipos de la Primera Divsión de México ya luchan por el título de la máxima categoría pero a su vez también trabajan en las altas y bajas de la plantilla.

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Y una institución que podría tener una baja en las próximas semanas es Rayados con la posible salida del mediocentro Jorge Rodríguez. El mediocentro argentino no ve con malos ojos cambiar de aire y podría dejar México en las próximas semanas.

Según pudo confirmar Bolavip, Rayados recibió la oferta de Atlético Mineiro de Brasil por un préstamo por el mismo fue desechado por la institución ya que solo saldría por una venta. En tanto, Estudiantes de La Plata de Argentina lo tiene en carpeta pero de momento no presentó ninguna oferta.

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La falta de minutos, de protagonismo y algunos abucheos de los aficionados cuando es nombrado por la voz del estadio, son factores que harían inclinar la balanza para que el jugador no vea como mala opción salir de México. Para eso, necesita la cooperación de los Albiazules.

Al futbolista le queda un año de contrato y será cuestión de qué tipo de oferta llegue hasta el final de mercado de pases. Si la relación entre las partes se rompe, el club podría perder una venta y que el jugador se vaya en condición del libre en las próximas ventanas de transferencia sin ver un rédito económico.

¿Cómo fue la temporada 2025-26 de Jorge Rodríguez en Rayados?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, el futbolista de 30 años fue parte de 32 compromisos con los Albiazules, siendo titular en 27 de los mismos. Tuvo 2 anotaciones, no realizó asistencias, pero se ha transformado en una de las piezas con más rodaje en los últimos meses.

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En síntesis