Rayados cayó 3-2 ante Toluca en la vuelta de la semifinal, quedando 3-3 en el global tras la victoria 1-0 de la ida. Pese al empate global, los Diablos Rojos avanzaron a la gran final gracias a la ventaja deportiva que consiguieron en la temporada regular, dejando a los regios eliminados del Torneo Apertura 2025

Una vez más, el equipo de Monterrey se queda en la puerta del título y decepcionó a sus aficionados. Tras caer eliminado por Toluca, los regios no pudieron alcanzar la gran final del Torneo Apertura 2025, dejando un sabor amargo entre su afición.

Además, quedó claro que gastar millones en jugadores de renombre no siempre es suficiente para ser campeón. El conjunto dirigido por Domènec Torrent mostró esfuerzo, pero en momentos clave no logró sacar adelante la serie y sufrió las consecuencias.

La afición de Rayados se mostró visiblemente molesta por la eliminación y no dudó en criticar duramente a uno de los referentes del equipo, Sergio Canales, a quien señalaron como uno de los responsables del fracaso en la serie ante Toluca.

El mediocampista español llegó al equipo hace algunos años y, aunque ha mostrado buenos rendimientos, todavía no ha podido cumplir uno de sus grandes objetivos: ser campeón con Rayados. Su actuación en la serie ante Toluca generó dudas sobre su continuidad en el club.

Los comentarios contra Canales

Molestos por su nivel en el encuentro, los aficionados mostraron su descontento con Canales y consideraron que su rendimiento fue insuficiente para un partido decisivo. Entre los comentarios más destacados se podían leer mensajes como “Gracias Canales!!! VETE YA”. Cuando el juego te necesitaba desapareciste, increíble como De La Rosa y Martial demostraron más sangre que Canales”.

“Cuando el Monterrey más ha necesitado de ti, es cuando más apagado te haces” y “Sergio Canales no es un jugador para un club como Rayados; no envió ni un solo centro a pesar de tener a cinco compañeros en el área. Qué daño nos hace tenerlo en la cancha”. Otro usuario escribió: “Jugadores con tan baja fortaleza mental no deberían llegar a Rayados. Sergio Canales no es un jugador para un club como Rayados. Qué daño nos hace tenerlo en la cancha.”

En síntesis