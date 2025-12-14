Antonio Mohamed confirmó los once iniciales con los que su equipo saldrá al campo de juego del Nemesio Diez, para disputar el juego decisivo del semestre. Toluca tendrá una ardua tarea para dar vuelta la serie y consagrarse otra vez campeón. Para ello, deberán remontar una serie que comenzó con el pie izquierdo ante Tigres UANL.

Para poder superar a los ‘Universitarios’, el Turco pondrá lo mejor que tiene para buscar ganar el partido desde el vestidor. Sin embargo, en el equipo que presenta el DT argentino figura una novedad inesperada: Bruno Méndez no forma parte del once titular de Toluca. El central uruguayo quedó relegado de la formación inicial de los Diablos Rojos.

En esta oportunidad, el zaguero charrúa sale del equipo dado que no se encuentra óptimo físicamente. Si bien estará entre las alternativas del banco de suplentes, no está al ciento por ciento como para disputar un juego de esta relevancia. Todavía presenta algunas dolencias que le impiden sentirse en su mejor forma como para darlo todo.

Bruno Méndez jugó la ida pero no será titular en la vuelta [foto: Getty]

Cabe recordar que Bruno Méndez sí había sido de la partida en la ida ante Tigres UANL, y no lo había hecho de mal modo. Sin embargo, sólo había jugado 58 minutos puesto que esas molestias volvieron a aparecer en pleno partido. Él mismo pidió el cambio y fue sustituido tempranamente en el complemento del primer duelo de la serie.

De este modo, Everaldo López y Federico Pereira serán la zaga central de Toluca para recibir a Tigres esta noche en el Infierno. Bruno Méndez podrá sumar unos minutos en el segundo tiempo en caso de que el director técnico lo considere necesario. ¿Podrán los Diablos Rojos imponerse en casa sin el urugayo ni Luan, el otro central lesionado?

