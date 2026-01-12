Es tendencia:
Las 3 bajas seguras que tiene Rayados para su partido de la Jornada 2 contra Necaxa

Estas son las 3 bajas que tendrá Rayados para la fecha 2 contra el Necaxa.

Por Marilyn Rebollo

Las 3 bajas de Rayados vs Necaxa
© Getty ImagesLas 3 bajas de Rayados vs Necaxa

Rayados tuvo un descalabro en la primera jornada del Clausura 2026, el equipo aún no había procesado la eliminación de las semifinales con Toluca, cuando se tuvo que enfrentar de nuevo con ellos y cayeron de una manera triste. Es por ello que la escuadra busca recomponer su camino en la siguiente jornada y de nuevo figurar.

Varios son los clubes que piensan que Monterrey será uno de los equipos que busque el título, pero se viene un duelo complicado, ya que se va a medir en el Estadio Victoria ante Necaxa, un equipo que tuvo buenos refuerzos en esta temporada y que inició con el pie derecho, es decir, con un triunfo sobre Santos Laguna.

Este duelo es el primero de la doble jornada que se viene en esta semana, por lo que debido a las lesiones y cuestiones médicas que enfrentan algunos jugadores de la plantilla, hay quienes no estarán con el equipo para disputar este enfrentamiento, lo que los pone también en desventaja con las ausencias, contra los jugadores que los Rayos ya tendrían para este juego.

Las 3 bajas y la recuperación de Rayados

De acuerdo con la información del periodista Felipe Galindo de Multimedios Deportes dio a conocer que las tres bajas que tendrá Doménec Torrent son: Gerardo Artega, el zaguero salió del partido anterior con una molestia física, supuestamente por un dolor estomacal, por lo que se perderá este encuentro de visitante.

La segunda baja es la de Lucas Ocampos, quien pese a mencionar en su reporte médico que sólo serían siete días en los que veían su evolución aún no ha podido regresa. La tercera ausencia será la de Luca Orellano, quien viene llegando como el fichaje estrella, pero debido a un tema físico de no estar a tope, no hará el viaje tampoco.

Sin embargo, la misma fuente confirma que el equipo va a recuperar a Jesús Corona, por lo menos estará en la banca.

En síntesis

  • Doménec Torrent tendrá tres bajas oficiales para enfrentar al Necaxa en el Estadio Victoria.
  • Gerardo Arteaga, Lucas Ocampos y Luca Orellano no realizarán el viaje por diversos problemas físicos.
  • Jesús Corona se reincorporará a la convocatoria y estará disponible en la banca contra los Rayos.
marilyn rebollo
Marilyn Rebollo
