Rayados de Monterrey no tenía previsto perder a uno de sus futbolistas más importantes en este mercado de pases y mucho menos en el inicio de la temporada. Germán Berterame continuará su carrera en el Inter Miami de la MLS, dejando así la Liga MX tras consolidarse como una pieza clave en el ataque del conjunto regiomontano.

El delantero, que actualmente forma parte del microciclo de la Selección Mexicana, busca ganarse un lugar en la lista definitiva rumbo al Mundial de 2026. Su salida representa un paso importante en su carrera, pero también un golpe deportivo para Rayados, que deberá rearmar su ofensiva en plena competencia.

Ante este escenario, la directiva del Monterrey comenzó de inmediato la búsqueda de un reemplazo. En los últimos días surgieron varios nombres como posibles candidatos para ocupar el lugar que dejará el argentino nacionalizado mexicano, y uno de ellos empezó a tomar fuerza en las últimas horas.

De acuerdo con información de El Francotirador de RÉCORD, Alan Pulido, canterano de Tigres, viajó a Nuevo León para mantener conversaciones con la directiva y el cuerpo técnico de Rayados. El interés del club por sus servicios es concreto y la posibilidad de sumarse al proyecto ya llamó la atención del delantero.

Pulido atraviesa un presente complicado en Guadalajara, donde no ha logrado ganarse un lugar dentro del equipo. La falta de continuidad y la necesidad de volver a competir con regularidad podrían empujarlo a buscar una salida en este mercado de pases, con Rayados como una opción firme.

La posible llegada de Alan Pulido permitiría a Monterrey sumar experiencia y conocimiento del futbol mexicano para cubrir una baja sensible. Mientras continúan las negociaciones, Rayados avanza en silencio para cerrar a su nuevo delantero y afrontar lo que resta de la temporada con un plantel competitivo.

La carrera de Pulido

2009 : Tigres B

: Tigres B 2010–2014 : Tigres UANL

: Tigres UANL 2015 : Levadiakos

: Levadiakos 2015–2016 : Olympiacos

: Olympiacos 2016–2019 : Guadalajara

: Guadalajara 2020–2024 : Sporting Kansas City

: Sporting Kansas City 2025: Guadalajara

