Hugo González se burló ante la afición de Rayados

No es un secreto a voces que el portero mexicano Hugo González dejó de tener una buena relación con la afición de Rayados, luego de ese pasado en el que tuvo que salir de la institución por las constantes amenazas e insultos de los seguidores de La Pandilla, es por ello, que ante la victoria en la Leagues Cup les hizo ver su suerte.

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Hugo González se burla de Rayados

Y es que en el momento en el que se pitó el partido en el estadio del Houston Dynamo, el arquero se ve cómo da la espalda a algunos de los aficionados regiomontanos que estaban en las gradas y les mostró el dorsal de su camiseta como presumiendo quién había evitado que pudieran conseguir anotaciones esa noche.

Hugo González y su relación con la afición de Rayados 👀 pic.twitter.com/arOeDmK6cg — Mente Futbolera (@somoslamente) September 7, 2026

De ahí se voltea para darles la cara y eleva los brazos celebrando el título con una sonrisa en el rostro. Después se va a festejar con sus compañeros, pero ya había recalcado esa victoria que además no es la primera que tienen frente al conjunto de Monterrey, aunque sí una de las más significativas por haber conseguido el torneo internacional.

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La indirecta de Jesús Gallardo

Pero eso no terminó de esta manera, y es que más tarde Jesús Gallardo, quien también tuvo un pasado con el equipo del Norte, subió una fotografía a su cuenta de Instagram acompañado del portero, pero le agregó una leyenda que caló en la afición regia: “Del lado correcto”, como haciendo énfasis a que con Toluca sí les fue bien.

En síntesis

Hugo González celebró el título de Leagues Cup ante la afición de Rayados.

celebró el título de Leagues Cup ante la afición de Rayados. Estadio del Houston Dynamo fue la sede de esta victoria frente al Monterrey.

fue la sede de esta victoria frente al Monterrey. Jesús Gallardo compartió una foto con González en Instagram escribiendo “Del lado correcto”.