Dónde ver en vivo el Rayados vs Orlando City de la Leagues Cup

Ya se jugaron los primeros partidos de la Leagues Cup 2026, por lo que este miércoles toca el turno de Rayados, quien tendrá que medirse ante Orlando City en esta ocasión. La escuadra de Matías Almeyda ha tenido altibajos en la Liga MX, pero este torneo internacional podría ser clave para recomponer el camino con su escuadra.

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El rival a vencer en esta ocasión será el Orando City, una escuadra que tampoco va muy bien en la Major League Soccer, ya que se encuentra en la posición número 10 de la Conferencia Este. El equipo también tiene la oportunidad de mejorar en esta competencia para salir a buscar el campeonato al igual que el cuadro mexicano.

¿Cuándo y qué hora ver el Rayados vs Orlando City?

El enfrentamiento de Monterrey vs Orlando City será el día de hoy miércoles 5 de agosto del 2026 a las 17:30 horas del centro de México y se llevará a cabo en el Inter&Co Stadium de Orlando, Florida. La sede será precisamente la casa de los rivales, por lo que el conjunto de Rayados tendrá que disputar este duelo con ello en contra.

¿Dónde ver el Monterrey vs Orlando City de la Leagues Cup?

Cabe mencionar que la Leagues Cup es un torneo exclusivo de una televisora, por lo que en México la única manera en la que se puede ver es a través de la plataforma de streaming de Apple TV, quienes son los que regularmente transmiten la temporada de la MLS y en esta ocasión los duelos de este torneo internacional.

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Esta es la oportunidad del “Pelado” de hacer que el conjunto se ponga en lo más alto, ya que hasta el momento sólo FC Juárez y Atlante han sido los conjuntos mexicanos que han vencido a los de la MLS en el primer día de la competencia. Mientras que uno de sus máximos rivales, Tigres no pudo vencer al Real Salt Lake este martes.

En síntesis