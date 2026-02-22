Rayados viajó este domingo a la Ciudad de México para enfrentar a Pumas en el partido correspondiente a la Jornada 7 del Clausura 2026. Monterrey viene de ganarle a Club León y quiere sumar su segunda victoria consecutiva en el campeonato.

No obstante, en las últimas horas se confirmó que Domènec Torrent no podrá contar con Stefan Medina para este partido, por lo que el entrenador de Rayados deberá pensar en un reemplazante del defensa.

De acuerdo a lo informado por Felipe Galindo de Multimedio Deportes, Stefan Medina no viajó a CDMX por molestias que arrastra en su tobillo derecho. El colombiano no se pudo entrenar normalmente con el grupo durante la semana por esta lesión.

Domènec Torrent debe reemplazar a Stefan Medina en la alineación titular (Getty Images)

Si bien la situación de Stefan Medina no es grave e incluso podría jugar si se tratara de un partido clave, en Monterrey prefirieron priorizar la salud del colombiano para que su lesión no se agudice.

¿Quién reemplazará a Stefan Medina?

El defensa fue titular en 3 de los 6 partidos que disputó el equipo de Domènec Torrent en la Liga MX. Con la ausencia del colombiano se espera que Víctor Guzmán o Carlos Salcedo tengan la oportunidad de formar parte de la alineación titular.

Rayados está 8° en la tabla con 10 puntos y se enfrenta hoy con Pumas, que se ubica 6° en la clasificación con 12 unidades. Es un juego en el que Monterrey necesita ganar para no quedar tan lejos de los primeros puestos, aunque los Felinos aún no perdieron en la Liga MX.

