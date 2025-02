Sergio Ramos se ha transformado en uno de los grandes protagonistas de la actualidad del futbol mexicano. A los 38 años, el defensa español comenzará una nueva etapa de su carrera nada menos que en Rayados, equipo que confirmó su fichaje en las últimas horas.

Entre las publicaciones que realizó la institución en redes sociales para presentar a su flamante refuerzo, destaca una en la que se lo puede ver con la playera albiazul. Gracias a esto, se sabe que el zaguero utilizará el dorsal 93, número que posee un significado muy especial en su carrera.

Tal como lo explicó el propio futbolista, la elección de estos dígitos tiene que ver con el minuto en el cual convirtió el empate en la final de la Champions League 2013/2014 entre Real Madrid, equipo en el cual militaba por entonces, y Atlético de Madrid en Lisboa. Esta anotación no solo evitó la derrota de los merengues, sino que comenzó el camino de la remontada de un partido que terminaron ganando por 4-1 en tiempo suplementario para obtener la décima orejona de su historia.

No obstante esto, vale destacar que Liga MX no permite que un futbolista que no pertenezca a las categorías menores luzca un número superior al 35, y en ocasiones al 40, en su playera. Es por ello que, tal como informó el periodista David Medrano en el portal Mediotiempo, Rayados solicitó un permiso especial para que el campeón del mundo en Sudáfrica 2010 pueda tener ese número tan significativo en su jersey.

“La Liga tiene esta facultad de otorgar permisos especiales cuando la ocasión lo amerita”, consignó el mencionado comunicador.

¿Cuándo será presentado Sergio Ramos en Rayados?

Sergio Ramos será presentado ante la afición de Rayados el próximo domingo 9 de febrero. Ese día, el también ex futbolista de Sevilla y PSG estará presente en el Estadio BBVA junto con el resto de los cinco refuerzos contratados por La Pandilla en el actual mercado de invierno (Nelson Deossa, Ricardo Chávez, Luis Reyes, Alfonso Alvarado y Carlos Salcedo) en un evento que contará además con un entrenamiento a puertas abiertas.

Cabe destacar que, de acuerdo a lo informado por la institución regiomontana, los abonados podrán ingresar de manera gratuita al Gigante de Acero, mientras que para el público en general la entrada costará 50 pesos.