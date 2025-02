¿Es puro marketing? Tato Noriega reveló la verdad sobre el fichaje de Sergio Ramos con Rayados

Rayados anunció oficialmente este jueves 6 de febrero el fichaje de Sergio Ramos. El defensa español firmó un vínculo por un año con Monterrey y este fin de semana, más precisamente este domingo, será presentado en el club junto a los demás refuerzos que llegaron en el mercado.

Mucho se ha hablado en los últimos días sobre qué significa el fichaje de Sergio Ramos por Rayados. Está claro que el defensa es una leyenda del futbol, del Real Madrid y de España, pero el futbolista de 38 años no tiene equipo desde julio de 2024 y lleva un poco menos de un año sin competir de manera oficial.

Además, algunos marcan que la llegada de Sergio Ramos es más por marketing que por algo futbolístico. En este sentido, José Antonio Noriega, Presidente Deportivo de Monterrey, rompió el silencio en una entrevista con el Diario MARCA: “Es inevitable que estando una estrella como Sergio en el medio, las cuestiones comerciales jueguen un papel, pero la decisión inicial de que venga es 99,9% deportiva“.

“También le digo que no tengo dudas de que desde hoy se venderán playeras de Ramos en Monterrey. De él espero una combinación de su calidad futbolística, su temperamento y su liderazgo. Ese es el Sergio Ramos que esperamos”, agregó el directivo de Rayados.

Sergio Ramos con la playera de Rayados (@Rayados)

Por otro lado, Tato Noriega reveló cómo se dieron las pláticas para la llegada de Sergio Ramos: “Hubo un primer acercamiento en 2024, cuando Sergio decide no seguir jugando acá en España y queda libre. Entonces, ya vimos la necesidad de reforzar la defensa y hubo algunas pláticas con Sergio, pero no teníamos urgencia y no avanzamos lo suficiente. Pero ahora sí teníamos la necesidad y recontactamos hace tres semanas con Sergio“.

La adaptación a México

Asimismo, el directivo de Rayados habló sobre la adaptación que tendrá que vivir el defensa al irse de España y jugar en México: “A ver, somos seres humanos y siempre hay una lógica adaptación. Pero, tratándose de él, y su profesionalidad, no tengo dudas de que se adaptará pronto pese a que viene de una larga inactividad. Deben tener en cuenta que va a cambiar de país, de continente, a un fútbol distinto, en el que, por ejemplo, se juega a temperaturas distintas, altitudes distintas, cosa que no pasa mucho en Europa… Entonces, sí, habrá un periodo lógico de adaptación, pero Sergio lo hará corto”.

“A él le ha llamado la atención el proyecto integral que le hemos presentado. Quiénes somos, cómo actuamos, qué buscamos, hacia dónde vamos, en qué participamos… e hicimos un ‘match’ perfecto porque queremos ganar y él es un ganador. Sergio, además es una persona muy familiar y que su familia vaya a un lugar donde estén contentos, donde se viva bien, es importante para él”, agregó Tato Noriega.

La rivalidad con Tigres UANL

Por último, al directivo de Rayados le consultaron si ya le hablaron a Sergio Ramos sobre el Clásico Regio: “Lo hemos platicado poco, ahora que lo dice. No hemos hablado de ese tema, de la rivalidad importante que tenemos con Tigres… pero no se preocupe que lo va a averiguar pronto en cuanto pise la ciudad y estará adaptado para el primer clásico“.