Matías Almeyda no cuenta con el portero uruguayo tras el regreso de Esteban Andrada. Las posibilidades de salida de Santiago Mele.

Santiago Mele fichó hace un año en Rayados pero su ciclo en el club regiomontano estaría llegando a su fin. El portero uruguayo estuvo presente en el Mundial 2026 con Uruguay y ahora debe definir su próximo equipo debido a que no es considerado en Monterrey.

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Recordemos que Esteban Andrada volvió a Rayados tras su préstamo en el Zaragoza de España y Matías Almeyda cuenta con el argentino. Santiago Mele no tuvo un buen rendimiento con la Pandilla y su futuro podría estar en Argentina, más precisamente en Independiente.

De acuerdo a lo informado por el periodista argentino Gustavo Medina de Radio Continental, Independiente ya acordó el contrato del portero y la salida del uruguayo de Monterrey. Pero todavía Santiago Mele no decidió dónde jugar ya que tiene otras propuestas.

El otro equipo sudamericano que quiere a Santiago Mele

Según el medio Red Gol de Chile, Colo Colo también está negociando con Rayados por el portero y Santiago Mele sería un pedido expreso de Fernando Ortiz, un viejo conocido en Nuevo León. El uruguayo ya tuvo un paso por el futbol argentino, cuando jugó para Unión de Santa Fe de enero de 2022 hasta junio de 2023.

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Santiago Mele no cumplió con las expectativas en Rayados, quien disputó 20 partidos y recibió 31 goles con la playera de la Pandilla. El uruguayo no seguirá en Monterrey y se espera que en los próximos días se defina el nuevo equipo del portero.

En síntesis