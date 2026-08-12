El ex portero albiazul tuvo una noche para el olvido en su primer partido con su nuevo club, tras dejar Monterrey.

Si un calvario era lo que estaba viviendo en México, una pesadilla describe lo que fue el debut de Santiago Mele en Independiente. El guardameta pedía a gritos irse de Monterrey para poder jugar, y ahora que tuvo la oportunidad, la inactividad se lo hizo pagar. El uruguayo fue víctima de una noche oscura en su nuevo equipo en Argentina.

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Tras haber ido al banco en el juego anterior, esta vez le tocó estrenarse a Mele en su llegada al ‘Rojo’. Sin embargo, lejos estuvo de las expectativas que se había puesto: cayó goleado por ¡4-0! y quedó eliminado de la Copa Argentina. Atlético Tucumán, un equipo humilde del país albiceleste, arrolló y dejó en el camino a Independiente.

Este miércoles, el entrenador Gustavo Quinteros le había dado la oportunidad a Santiago Mele ya que el habitual titular venía en bajo nivel y con errores y quiso probar al uruguayo. No obstante, poco pudo demostrar el ex Monterrey, que recibió cuatro goles en cuarenta minutos y con eso se acabó el camino de su club en aquella competición.

¡GOLAZO DE LAMÉNDOLA Y PALIZA DEL DECANO!



A los 70', el jugador de Atlético Tucumán la colgó en un ángulo para convertir su doblete y el 4-0 de su equipo ante Independiente en los octavos de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/Mt2OhQfOvD — TyC Sports (@TyCSports) August 12, 2026

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En el desarrollo del partido entre Independiente y Atlético Tucumán por Copa Argentina, la afición criticó duramente el fichaje de Mele y se lo reprochó a la directiva. El uruguayo venía de no jugar en la Copa del Mundo y de estar quieto en Monerrey, mucho tiempo parado, y los fanáticos ya lo habían mirado de reojo al llegar al club.

Dentro de los señalamientos del público de Independiente a Santiago Mele, recordaron el elevado valor de la opción de compra que puso Rayados (3 millones de dólares). Para colmo, el quipo de Buenos Aires es reconocido en los últimos tiempos por tener deudas con muchos clubes y una economía en una situación muy delicada.

Como si todo el episodio de esta noche no hubiese sido suficiente, al retirarse del estadio el golero fue silbado e insultado por los presentes, que le reclamaban los 4 goles encajados. Mele se apresuró en salir de Rayados en este mercado de fichajes, pero las cosas no están saliendo con color de rosas como esperaba cuando acordó con Independiente.