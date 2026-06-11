Toda la atención del mundo del futbol está puesta en el inicio del Mundial 2026 y el partido del Tri, pero esto no le impide a los distintos equipos de la Liga MX de empezar a conformar nuevos fichajes de cara al mercado. Este es el caso de Tigres con Kevin Lomónaco.

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De acuerdo a lo informado por Germán García Grova, periodista especializado en el mercado de fichajes, Tigres estaría avanzando por el defensor argentino Kevin Lomónaco, quien actualmente es futbolista de Independiente de Avellaneda.

Según lo revelado por el reportero, Guido Pizarro llamó al jugador para manifestarle su interés y el defensa ya habría dado el sí para que el club regiomontano avance con las negociaciones. Independiente busca recibir 6,5 millones de dólares para vender al defensa a Tigres.

Quién es Kevin Lomónaco

Kevin Lomónaco es un zaguero de 24 años con muy buena técnica en salida de balón con conducciones hacia adelante. Es un futbolista que encaja más en equipos protagonistas para defender en campo rival y no se destaca tanto a la hora de proteger el área propia.

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Kevin Lomónaco entrenando con la Selección Argentina (Getty Images)

Kevin Lomónaco era un defensor de mucha proyección en las Fuerzas Básicas de Argentina, pero potencialmente no ha dado lo que demostraba más allá de que el año pasado fue convocado por la Albiceleste en una oportunidad. El futbolista tuvo un episodio en la que confesó estar involucrado en apuestas deportivas jugando en el Bragantino de Brasil.

No obstante, el argentino ha estado más centrado en lo futbolístico desde su llegada a Independiente en agosto de 2024. Kevin Lomónaco fue uno de los mejores jugadores de Argentina en 2025, pero su rendimiento bajó notablemente en los últimos meses.

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El argentino está bien apuntado por Tigres y encajaría en el estilo de la Liga MX, aunque de todos modos habrá que esperar si el club regiomontano llega a un acuerdo con Independiente. Kevin Lomónaco disputó 81 partidos y convirtió 2 goles con el club de Avellaneda.

En síntesis