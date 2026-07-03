Se avecina una modificación importante para el partido de los octavos de final del Mundial 2026 entre la Selección Mexicana e Inglaterra. El Tri debe enfrentar a los Tres Leones este domingo 5 de julio a las 18:00 hs (CDMX) en el Estadio Azteca, pero todo apunta a que finalmente la FIFA cambiará el horario.
Tomando en cuenta el riesgo de tormenta pronosticado para la hora del encuentro y el antecedente reciente del duelo demorado entre México y Ecuador por los 16avos de final, los rumores apuntan a que el partido contra Inglaterra por los octavos de final será a las 12:00 hs (CDMX).
🚨 CAMBIO DE HORARIO PARA EL MÉXICO VS INGLATERRA— Claro Sports (@ClaroSports) July 3, 2026
Claro Sports pudo saber que el duelo de octavos de final entre México e Inglaterra cambia de horario debido a riesgo de tormenta eléctrica.
El partido se disputará este domingo a las 12:00 PM, en un ajuste clave para uno de los… pic.twitter.com/krZ8CXnIjD
El cambio de horario ya es un secreto a voces a falta de confirmación oficial por la FIFA, ya que esto repercute directamente en la hora de inicio del duelo entre Brasil y Noruega, programado originalmente para las 14:00 hs (CDMX) en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.
Ni bien se tome una decisión con el choque entre la Verdeamarela y los Vikingos Rojos, se haría el anuncio. De confirmarse, la Selección Mexicana podría estar ante una ventaja, ya que la Ciudad de México se encuentra a una elevación promedio de 2.240 metros sobre el nivel del mar y no es lo mismo jugar de noche que de día en estas condiciones.
Thomas Tuchel se quejó de la altura en la previa
El director técnico de la Selección de Inglaterra ya se había referido a la desventaja de jugar en la altura contra México tras obtener la clasificación a los octavos de final.
La estricta medida que tomó Inglaterra de cara al partido ante México por los Octavos de Final del Mundial 2026
“No tenemos forma de adaptarnos a la altitud en tan poco tiempo. Ese proceso lleva mucho tiempo y, físicamente, es imposible en tres o cuatro días. Será una gran desventaja para nosotros, pero estamos listos para el desafío… Y seguro habrá más obstáculos“, sostuvo Tuchel en rueda de prensa.
En síntesis
- México e Inglaterra juegan el 5 de julio en el Estadio Azteca por octavos.
- Cambio a 12:00 hs es evaluado por la FIFA por el riesgo de tormenta.
- Thomas Tuchel señaló los 2.240 metros de altitud como desventaja física para su equipo.