El argentino no pudo triunfar tras su salida de Ciudad Universitaria y se ha chocado con una nueva piedra.

Como muchos recordarán, cuando Efraín Juárez tomó las riendas de los Pumas, el entrenador realizó una ‘barrida’ a varios jugadores que consideraba prescindibles e innecesarios. Dentro de las medidas que tomó el DT en esa llegada a la institución, estuvo la decisión de apartar a Ignacio Pussetto, una situación que por aquel momento dio polémica.

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Por aquellos tiempos, el delantero argentino venía alternando titularidades con ingresos desde el banco, al mismo tiempo que actuaciones buenas con otras malas. Sin embargo, el nuevo técnico le comunicó que no entraba en sus planes y que se busque club, ya que consideraba que el atacante no encajaba en la idea de juego que él traería a proponer.

La determinación del entrenador fue cuestionada al principio por una parte de la afición, que también miraba de reojo a Efraín sin saber hasta dónde llegaría tiempo más tarde. No obstante, algunos fuertes dichos del jugador en TV cortaron todo tipo de relación con la gente de Pumas UNAM, que se sintió desilusionada con su palabra dejando mal parado al club.

Pussetto, sin lugares en México y ahora tampoco en Argentina [foto: Getty]

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Más aún lo fastidió a Ignacio Pussetto haber sido utilizado como moneda de cambio dentro de la operación para fichar a Álvaro Angulo, percibiéndose un objeto más que una persona. Allí se propuso salir al exterior en busca de una revancha y ‘vengarse’ de los Universitarios, demostrándoles que se habían equivocado con él y que brillaría lejos de CU.

Desafortunadamente para el futbolista, su futuro no le tendría preparado lo que imaginaba. Apenas meses tras su salida, al jugador ya lo quieren “limpiar” de Independiente, luego de que no haya estado a la altura de las exigencias de su nuevo equipo. Ignacio Pussetto tenía la chance de dejar atrás el capítulo Pumas, pero lo consumió el remordimiento y no pudo dar lo mejor de sí.

Según reveló Nelson Lafit, el periodista con mejor información de Independiente, cuadro del ex-Pumas, el equipo argentino ya le está buscando otro club a Nacho. Gustavo Quinteros, director técnico del ‘Rojo’, le brindó suficientes oportunidades para demostrar que estaba para pelear un lugar, pero no logró aprovecharlas y ahora buscarán quitárselo de encima.

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En su breve estadía en Independiente, Ignacio Pussetto sólo marcó 2 goles en 24 partidos disputados en la Liga Argentina, en 1027 minutos jugados en el campo con esa camiseta. En su paso previo por Pumas UNAM, sus números eran un poco mejores: 9 tantos y 2 asistencias en 40 juegos, aunque tampoco es que han sido extraordinarios para un club tan grande.

Para colmo, mientras el argentino transita esa pesadilla en la antesala del mercado de verano, Pumas se encuentra disputando la final de la Liga MX con Efraín, el DT que lo borró. Evidentemente, Juárez no se equivocó cuando lo observó y optó por notificarle a la directiva que le buscase una salida lejos del Club Universidad Nacional.