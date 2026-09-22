Mientras gran parte de la atención estará puesta en los juegos de la Selección Mexicana, la actividad en la Liga MX no se detendrá durante los siguientes días del receso internacional. En la máxima categoría del futbol mexicano, se llevará a cabo la jornada 10 del Apertura 2026, con muy buenas propuestas entre los nueve juegos programados.

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Esta nueva fecha del campeonato hará de ‘previa’ del primer desafío del Tri, pues iniciará este viernes 25 de septiembre, el día anterior al encuentro del seleccionado nacional. Atlante y los Rayados de Monterrey serán los encargados de dar comienzo a la jornada 10, con un muy atrapante cruce a celebrarse a las 19.00 horas en el Estadio Azteca.

Sin muchos duelos entre grandes o poderosos, el Cruz Azul – Toluca se impone como el plato fuerte del fin de semana en el Apertura 2026. El primero de la tabla general visita al cuarto, reencontrándose luego de aquel Campeón de Campeones donde ganó La Máquina. También será el Banorte el escenario de ese prometedor choque de Liga MX.

Rayados abre la fecha visitando CDMX [Foto: Getty]

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A falta de algunos días para el arranque de la jornada 10 del Apertura 2026, se han confirmado todas las transmisiones para cada uno de los partidos que se disputarán. Contemplando que la Selección juega el sábado a las 19.00 horas, es la única franja en la que no se ha programado ningún cotejo, modificando la disposición de los demás.

Desafortunadamente para el público fanático de la Liga MX, sólo dos juegos en toda la fecha irán por TV abierta, por lo que siete de ellos no serán transmitidos en forma gratuita. Varios de ellos, incluso, sólo se podrán sintonizar por una o dos pantallas como máximo, tal indica la grilla de TV y streaming online para la agenda futbolera de la J10.

Programación de la jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX:

Estos son los canales y plataformas que estarán a cargo de las transmisiones de la siguiente fecha del torneo de Primera División de México:

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