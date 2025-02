Sergio Ramos espera con ansias su debut en la Liga MX. Después de revolucionar a todo Monterrey tras su llegada a Rayados, tanto el jugador como la afición no ven la hora de verlo en el campo de juego para aportarle un plus importante al equipo de Martín Demichelis.

El ex Real Madrid, que supo hacer historia en Europa, fue presentado hace unos días y aseguró que aún necesitaba un tiempo de preparación antes de jugar, dado que venía de un largo periodo sin actividad tras quedar libre de Sevilla a mediados de 2024.

“Me falta la parte de adaptación de campo con el grupo, conocer a los compañeros, conocer la idea y mentalidad que tiene el míster para intentar adaptarme cuanto antes. No hay prisa, ya estoy deseando empezar esta aventura y debutar, pero necesito un trabajo previo de mínimo dos o tres semanas para entrar en la dinámica del grupo, competir y, una vez que entre, no salir”, expresó el futbolista.

Sin embargo, más allá de que se esperaba su debut más adelante, el periodista Fernando Galindo informó en RG Deportiva que Sergio Ramos le habría pedido a Martín Demichelis jugar ya, y se espera que este fin de semana pueda disputar su primer partido con la playera de Rayados.

Los elogios de Martín Demichelis a Sergio Ramos

“Un jugador de esa jerarquía, del aura que tiene Sergio Ramos, te eleva en todos los sentidos: en el nivel de concentración, de competitividad y en la manera de entrenarse de los chicos. No va a ser la solución a todos los problemas, pero sí nos va a mejorar”, fueron las palabras del entrenador, quien se deshizo en elogios hacia el europeo.

¿Qué se le viene a Rayados de Monterrey?

Este sábado, Rayados recibe a Atlético San Luis por la jornada 9 de la Liga MX y todo parece indicar que Sergio Ramos podría jugar su primer encuentro en el Estadio BBVA junto a toda la afición que lo recibirá de la mejor manera porque es un futbolista de élite.

