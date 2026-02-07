La pretemporada del Inter Miami sigue y este es el segundo partido amistoso que disputa Germán Berterame con la camiseta de su nuevo equipo. El mexicano se hizo presente el día de hoy en el duelo ante el Barcelona SC y nada más y nada menos que con una asistencia de Lionel Messi, por lo que se celebró la manera en la que consiguieron ese gol.

Publicidad

Publicidad

El gol de Berterame, asistencia de Messi

El partido ya iba 1-1 cuando apareció “Berte”, precisamente en el minuto 47′ apareció Messi por la banda derecha, quien vio que dos de sus compañeros se metieron al área, pero precisamente fueron seguidos por la defensa del rival. Así que al espejear vio a Germán en el otro extremo, sin marca alguna, le filtró el balón y con la pierna izquierda colgó el 1-2 a su favor.

Tweet placeholder

Cabe mencionar que el futbolista nacional tuvo sus primeros minutos ante el Atlético Nacional la semana anterior, sin embargo, apenas en esa semana recién llegó al equipo y no tuvo oportunidad de conseguir ese debut soñado. Sin embargo, en este siguiente partido el mexicano se sacó la casta y lo hizo en conjunto con uno de sus ídolos.

Publicidad

Publicidad

Aquí se viene la pelea por el lugar en el Mundial, porque en esta ocasión la delantera es una posición que está muy peleada, tanto de extremos como de centrodelanteros. Justamente este fin de semana Raúl Jiménez logró anotar con el Fulham, Julián Quiñones ya suma 22 anotaciones en 20 partidos y ahora Berterame con el Inter Miami.

La decisión se ve compleja, más allá de la posición, la idea es ganarse un lugar para hacer goles, que es algo que estos tres siguen haciendo muy bien. Pero aún falta que Santiago Giménez se pueda recuperar de su lesión y si se pone a tono, podrá competir con todos ellos, ahora Berterame se está poniendo con un paso adelante de él.

En síntesis

Germán Berterame anotó su primer gol con el Inter Miami tras una asistencia de Lionel Messi .

anotó su primer gol con el tras una asistencia de . El futbolista mexicano marcó el gol de la ventaja al minuto 47 contra el Barcelona SC .

contra el . Berterame debutó la semana anterior con el equipo estadounidense en un duelo ante Atlético Nacional.

Publicidad