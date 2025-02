Martín Demichelis comenzó su carrera profesional como entrenador en el club de sus amores, el que lo formó y del que es fanático. Hablamos nada más ni nada menos que de River Plate, donde, a pesar de haber sido campeón en tres oportunidades, nunca logró ganarse la confianza de los aficionados. Una vez que los resultados dejaron de darse, la presión de la propia hinchada obligó a la dirigencia a tomar la decisión de despedirlo. En su reemplazo, volvió Marcelo Gallardo, el técnico más ganador en la historia del club.

Demichelis, por su parte, aceptó un nuevo desafío en su carrera y asumió como entrenador de Rayados de Monterrey. En su primera temporada, logró llevar al equipo a la final del Apertura 2024, aunque terminó perdiéndola ante América. A pesar de la derrota, su equipo dejó buenas sensaciones. Sin embargo, su nombre sigue resonando en Argentina, incluso después de su salida de River.

Ayer, tras el empate entre Godoy Cruz y River Plate, los propios hinchas del club argentino hicieron tendencia a Demichelis en redes sociales y comenzaron a compararlo con Gallardo. El actual entrenador del “Millonario” no está logrando encontrar el funcionamiento del equipo, lo que llevó a varios fanáticos a afirmar que el River de Demichelis jugaba mejor.

“El River del segundo ciclo de Gallardo juega peor de lo que alguna vez haya jugado el River de Demichelis, que perdió con Riestra y Temperley en menos de un mes. Así de vergonzoso es lo del entrenador de River. Se acabó la paciencia.” fue uno de los comentarios más duros en redes. Otro hincha agregó: “Estamos peor que con Demichelis y Gallardo sigue sin cambiar nada de lo mal que se planificó. Se gastaron 70 millones de dólares, no le funcionó el equipo y sigue insistiendo con los caprichos. ¿Qué más falta para que se dé cuenta? Es insostenible.”

“A Demichelis lo puteaban por mucho menos”, escribió otro aficionado, reflejando el descontento de una parte de la hinchada. Si bien no todos piensan igual, hay varios que parecen extrañar al actual entrenador de Rayados de Monterrey.

De ser criticado en Argentina a también sufrirlo en México

Demichelis fue muy cuestionado durante su paso por River Plate y ahora también recibe algunas críticas en México. El periodista David Faitelson analizó el rendimiento de su equipo y no fue para nada benévolo con el entrenador. “Si el Querétaro le va a dar problemas al Monterrey, estamos fregados. Uno pensaría que no. Bravos le dio problemas porque no juega a nada el equipo de Monterrey. Ese es el problema. Ahí está el asunto con Demichelis, que tiene que encontrar la manera. Este equipo está presionado”.