Este domingo Gilberto Mora, después de jugar el partido del sábado entre Xolos y Atlético de San Luis llegó a la Ciudad de México para reportar con la Selección Nacional y estar a las órdenes de Javier Aguirre para los partidos amistosos ante Panamá y Bolivia, por lo que se habló de cómo ha sido la carga de trabajo que tiene para poder rendir en ambos torneos.

Publicidad

Publicidad

¿Qué está pasando con Gil Mora?

Sebastián Abreu habló con la prensa después del duelo donde reapareció Gil Mora, ya que en el enfrentamiento de media semana ante Querétaro no fue considerado debido a una molestia muscular y por ello el estratega mencionó que el futbolista no ha tenido nada de descanso y que el propio futbolista no ha pedido espacios de relajación.

“Vino del otro torneo de no tener la licencia corta, la que realmente te hace descansar en todo sentido mental y muscularmente, no la tuvo, estaba en la Copa Oro. Cuando le quisimos dar vacaciones no quiso, quiso ya ponerse a entrenar, tuvo todo el campeonato y en estas vacaciones cortas indudablemente no tuvo el tiempo necesario como para desenchufarse y ya arrancamos la pretemporada y ya se viene el partido con la Selección…” “Loco” Abreu

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Tomando esto en cuenta, ha revelado que por su parte entienden que es parte fundamental para que rinda con el equipo, pero que también está la idea de que pueda ir al Mundial con México, por lo que han tratado de racionar sus tiempos y por ello algunos de estos partidos en los últimos meses no ha sido tan recurrente para evitar sobrecargas.

“Entonces aquí optamos por también entender su situación de hacerle una preparación de lo físico para que pueda responder con Xolos pero también entendiendo que pues él no para, va a terminar el torneo y ya engancha un mes de preparación sin días libres para el Mundial. Entonces hay que tener obviamente esos recaudos”. “Loco” Abreu

ver también FIFA destaca a Gilberto Mora como talento del Mundial 2026: “Estrella adolescente”

En síntesis

Gilberto Mora reportó con la Selección Mexicana para los partidos ante Panamá y Bolivia .

reportó con la Selección Mexicana para los partidos ante y . El técnico Sebastián Abreu confirmó que Mora fue baja ante Querétaro por una molestia muscular .

confirmó que Mora fue baja ante Querétaro por una . Gilberto Mora no tuvo descanso tras participar con el equipo nacional en la Copa Oro.

Publicidad