En el marco de la preparación de la Selección Mexicana para el Mundial 2026, el conjunto de Javier Aguirre afrontará un nuevo partido la próxima semana para seguir probando jugadores y medirse ante conjuntos de diferentes regiones. Ahora, tras casi un año, volverá a enfrentar un conjunto europeo.

Y es que el próximo duelo del Tri será ante Islandia, un combinado que no jugará el próximo certamen internacional de FIFA pero que si puede ser buena medida contra un conjunto del Viejo Continente. El Vasco probará jugadores del plano nacional sin tener enfrente una potencia que puede significar otra exigencia.

Al ser futbolistas de la competencia nacional, un dato que no será menor es que equipo de la Liga MX aportará más futbolista al combinado nacional, que puede leerse como una muestra de qué equipo está promoviendo mejores elementos para la selección.

Con siete futbolistas, Chivas es el equipo que más jugadores aporta al equipo: el portero Raúl Rángel, los defensores Diego Campillo y Richard Ledezma, el mediocentro Brian Gutiérrez, y los delanteros Efraín Álvarez, Roberto Alvarado y Armando González.

Cerrando el podio, y lejos del Rebaño Sagrado, aparecen América y Toluca, con cuatro y tres futbolistas cada uno. El buen momento del equipo de Gabriel Milito en el Clausura 2026 se ve trasladado a la convocatoria para la Selección ante los Vikingos.

Los convocados de la Selección Mexicana para el amistoso ante Islandia

Ángel Malagón (América)

Raúl Rangel (Chivas)

Carlos Acevedo (Santos)

Everardo López (Toluca)

Jesús Gallardo (Toluca)

Diego Campillo (Chivas)

Richard Ledezma (Chivas)

Jesús Garza (Tigres UANL)

Víctor Guzmán (Rayados)

Israel Reyes (América)

Marcel Ruiz (Toluca)

Brian Gutiérrez (Chivas)

Alexis Gutiérrez (América)

Erik Lira (Cruz Azul)

Erick Sánchez (América)

Carlos Rodríguez (Cruz Azul)

Denzell García (Juárez)

Efraín Álvarez (Chivas)

Roberto Alvarado (Chivas)

Guillermo Martínez (Pumas UNAM)

Armando González (Chivas)

