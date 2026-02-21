Javier Aguirre confirmó cuántos titulares tiene en mente para el debut de México ante Sudáfrica

La Selección Mexicana jugará el próximo miércoles un amistoso contra Islandia para continuar con su preparación de cara al Mundial 2026. El partido es fuera de la Fecha FIFA, por lo que Javier Aguirre no podrá contar con los mexicanos que están en Europa.

Unos días antes de dicho amistoso, el Vasco estuvo en una entrevista con Jorge ‘Burro’ Van Rankin y allí el entrenador de México sorprendió al confirmar que ya tiene en mente 9 titulares de los 11 que estarán presentes en el Estadio Azteca en el debut contra Sudáfrica.

“Me faltan dos. En dos tengo duda”, dijo Javier Aguirre. “¿Nueve están en tu mente?”, preguntó Van Rankin. “Sí, señor”, le respondió el técnico del Tri al conductor.

Javier Aguirre habló de Álvaro Fidalgo y de Obed Vargas (@alvarofidalgo)

Si bien el Vasco no dio los nombres, uno podría suponer que una de las dudas está en el mediocampo y la otra podría ser en el lateral derecho. Por otra parte, el técnico de la Selección Mexicana reconoció que los fichajes de Álvaro Fidalgo en Betis y de Obed Vargas en el Atlético de Madrid lo han hecho replantearse cosas.

Javier Aguirre sobre Obed Vargas y Álvaro Fidalgo

“Obed Vargas estaba seguro que no iba a ir. Nació en Alaska, jugó en Seattle, jugó muchos partidos. Automáticamente al estar en la Liga Española tengo que poner los focos en estos cuates, tengo que hacerlo, tengo que traerlos para verlos. A Obed lo traje un par de veces, tiene pantalones”, comentó Javier Aguirre.

“A Álvaro no lo conozco de nada, lo tengo que traer”, expresó el Vasco, dando a entender que el ex América estará presente en la convocatoria de la Fecha FIFA de marzo, cuando México juegue amistosos contra Portugal y Bélgica pensando en el Mundial 2026.

Álvaro Fidalgo rápidamente se hizo un lugar en el equipo titular del Betis, mientras que Obed Vargas la tiene más difícil pero ya ha sumado minutos. Lo cierto es que ambos le dan más variantes al Vasco en el centro del campo y sería lógico que el técnico los convoque para considerarlos.

