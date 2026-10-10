Mateo Chávez arrepentido por la expulsión

Después de la infracción que comete Mateo Chávez en el amistoso ante Estados Unidos, el equipo mexicano aún tenía una oportunidad de sumar una victoria en esta nueva era de Rafael Márquez, pero lamentablemente no se pudo porque el jugador tuvo que bajar de la convocatoria para irse con el AZ Alkmaar antes de lo presupuestado.

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¿Arrepentido de su error?

Ante la noticia que dio a conocer de manera oficial la Selección Mexicana en su comunicado anunciando que se iba de la concentración, el futbolista no había dado algunas palabras al respecto, por lo que este sábado ya habló y mencionó que sí recapacitó y se dio cuenta de que había cometido un error, pero que tenía que cambiar.

“En el tercer partido, no entré bien, es la realidad, cometí un error, me dolió mucho en el momento, pero sinceramente desde el siguiente día, en eso he mejorado mucho, que cambié el chip, me informaron que tenía que regresar antes, al no poder jugar, el club me pidió un poco antes, y sinceramente, cambié la mentalidad, obviamente sin dejar de pensar en mi error y en aprender, pero nada, pasa, todo pasa. Mateo Chávez

Hay que recordar que varios de los jugadores del equipo respaldaron a Mateo y si bien saben que fue una equivocación, entienden que son situaciones que pasan, pero que las experiencias en esta momento serán clave para que en los partidos más importantes, que son los que se vienen el siguiente mes tendrán que aprender de ellos.

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Para la Concacaf Nations League es un hecho que Mateo será considerado, ya que pese a que cuentan con Jesús Gallardo es esta segunda opción viable en la zona, por lo que no se duda de que esta situación haya sido tan relevante para que Rafa Márquez ya no lo considere en el equipo.

En síntesis