El equipo de Rafael Márquez buscará la clasificación a la próxima instancia del certamen internacional en el Gigante de Acero.

La Selección Mexicana afrontará un partido decisivo este martes, desde las 20:30 horas de la Ciudad de México, cuando reciba a Jamaica por la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-27. El conjunto dirigido por Rafael Márquez buscará cambiar la imagen que dejó durante el fin de semana y conseguir la clasificación a las semifinales.

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El Tri llega obligado a remontar después de caer por 3-2 en su visita a Jamaica durante el encuentro de ida. Sin embargo, la diferencia de un gol mantiene abierta la serie y le permite al combinado mexicano depender de su propio resultado para avanzar de ronda.

El escenario será el Estadio Gigante de Acero de Monterrey, donde México intentará aprovechar la localía para revertir el marcador y evitar una eliminación que sería un duro golpe para sus aspiraciones en el certamen.

Pero ¿cuántos goles necesita México para clasificarse? La respuesta depende del resultado que consiga en la revancha y, especialmente, de los tantos que pueda marcar Jamaica como visitante. A continuación, repasamos los escenarios que le permitirán al conjunto mexicano avanzar a las semifinales y aquellos que pueden dejarlo eliminado.

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Qué resultados necesita México para clasificar a las semifinales

Después del 3-2 de la ida, estos son los diferentes escenarios que puede afrontar la Selección Mexicana en Monterrey:

Si gana 1-0 o 2-1: México clasificará por la regla del gol de visitante. Aunque el marcador global quedará igualado (3-3 o 4-4), el Tri tendrá más goles convertidos fuera de casa.

México clasificará por la regla del gol de visitante. Aunque el marcador global quedará igualado (3-3 o 4-4), el Tri tendrá más goles convertidos fuera de casa. Si gana por dos o más goles: Avanzará directamente a las semifinales por diferencia en el marcador global. Algunos resultados posibles son 2-0, 3-1 o 4-2.

Avanzará directamente a las semifinales por diferencia en el marcador global. Algunos resultados posibles son 2-0, 3-1 o 4-2. Si gana 3-2: La serie terminará 5-5 en el global y ambos equipos tendrán la misma cantidad de goles de visitante. Por lo tanto, habrá tiempos extra y, si persiste la igualdad, penales.

La serie terminará 5-5 en el global y ambos equipos tendrán la misma cantidad de goles de visitante. Por lo tanto, habrá tiempos extra y, si persiste la igualdad, penales. Si gana por un gol y Jamaica convierte tres o más tantos: México quedará eliminado por la regla del gol de visitante. Algunos ejemplos son 4-3 o 5-4.

México quedará eliminado por la regla del gol de visitante. Algunos ejemplos son 4-3 o 5-4. Si empata o pierde: La clasificación será para Jamaica, que habrá conseguido sostener o ampliar la ventaja obtenida en el encuentro de ida.

En sintesis

México recibe a Jamaica este martes a las 20:30 horas en Monterrey.

este martes a las en Monterrey. Rafael Márquez busca remontar el 3-2 sufrido en la ida de cuartos.

busca remontar el sufrido en la ida de cuartos. México avanza ganando 1-0, 2-1 o por diferencia de dos o más goles.