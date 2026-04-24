Falta poco más de un mes y medio para el Mundial 2026, por lo que la expectativa comienza a estar en su punto más alto. La Selección Mexicana buscará verse fortalecida en casa, con una alineación inicial que aún presenta más dudas que certezas en su conformación final, aunque para alguien reconocido como David Faitelson está todo claro.

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El periodista utilizó sus redes sociales para referirse al XI con el que Javier Aguirre debería iniciar la Copa del Mundo. En ese sentido, Faitelson eligió una especie de 4-2-3-1 en la que, por ejemplo, Santiago Giménez no entra en consideración para ganarse un lugar pese a ser futbolista del Milan.

Así alinearía Faitelson a la Selección Mexicana

El Tala Rangel es su portero predilecto, mientras que en la línea de fondo ubicó a Israel Reyes, Johan Vázquez, César Montes y Jesús Gallardo. El centro del campo lo señaló para Edson Álvarez, Marcel Ruiz, ya que un poco más adelantados aparecen el Piojo Alvarado y Julián Quiñones junto a Mora, dejando a Jiménez como su hombre más ofensivo.

La alineación de David Faitelson para que México inicie el Mundial 2026. (CAPTURA DE PANTALLA)

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En los comentarios, todo tipo de usuarios se expresaron, aunque la mayoría en disconformidad con lo que expresó Faitelson. Muchos apuntaron a la presencia injustificada de Alvarado, mientras que otros sostenían que Marcel Ruiz no está en condiciones de ser mundialista luego de haberse recuperado de manera milagrosa de una rotura de ligamentos.

En cuanto a las certezas, aún no se sabe si Mora será titular, mismo caso para Alvarado y Quiñones, mientras que el físico de Ruiz es una incógnita, sumado al de Álvarez, quien fue operado hace algunas semanas del tobillo. Las figuras del centro del campo llegan tocadas, por lo que Javier Aguirre tendrá una dura misión como entrenador para encontrar el mejor equipo posible.

En síntesis

El periodista David Faitelson propuso un esquema táctico 4-2-3-1 para la Selección Mexicana.

propuso un esquema táctico 4-2-3-1 para la Selección Mexicana. El portero Tala Rangel y el delantero Raúl Jiménez encabezan la alineación ideal del comunicador.

y el delantero encabezan la alineación ideal del comunicador. El atacante Santiago Giménez, jugador del Milan, quedó fuera del once titular de Faitelson.