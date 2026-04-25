La Copa del Mundo 2026 está a la vuelta de la esquina y todavía hay debate sobre quién debe ser el portero titular de la Selección Mexicana. Distintas voces autorizadas han opinado al respecto y ahora llegó el turno de Ricardo La Volpe, exentrenador del Tri que se desempeñaba en esa posición en su etapa como futbolista.

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El argentino platicó con Claro Sports y no solo eligió a su favorito para ocupar el arco de México en el Mundial, sino que también menospreció a Memo Ochoa con una frase algo ofensiva. Puntualmente, La Volpe expresó sobre el portero de AEL Limassol: “Ochoa no te corta un centro ni aunque lo empuje un enano de atrás”.

Guillermo Ochoa puede disputar su quinto Mundial (Getty Images)

Con esto, Ricardo dejó en claro que no consideraría a Memo y hasta recordó lo que vivió como seleccionador de México en el Mundial de Alemania 2006: “A Corona yo lo tenía en Tecos y Ochoa estaba en el América. Entonces imagínate las redes, la gente, el fanatismo, decían que era Ochoa; pero estaba fácilmente tres dedos abajo de lo que era Corona“.

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La Volpe cree que Raúl Rangel debe ser titular en el Mundial

En otro momento de la entrevista, Ricardo La Volpe aseguró que Raúl Rangel, de las Chivas de Guadalajara, debe ser el guardameta titular en la cita mundialista que comenzará en junio. “Hoy, para mí, es Tala”, sostuvo La Volpe.

En síntesis