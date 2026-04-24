Pantera Zúñiga y los otros 4 jugadores que dirán adiós al Club América en verano, según TV Azteca

El primer semestre del América no fue todo lo auspicioso que se esperaba. Aunque el equipo está entre los ocho mejores que obtienen en la pase a la Liguilla que buscará al campeón del Clausura 2026, lo cierto es que varios rendimientos individuales quedaron en el ojo de la tormenta tras no cumplir con las expectativas, razón por la que la dirigencia Águila analiza realizar una fuerte limpia.

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Los apuntados por la directiva de América para dejar el club

La información que se dio a conocer en las últimas horas proveniente de TV Azteca, señala que son cinco los jugadores que tendrían las semanas contadas en Coapa: José Zúñiga, Néstor Araujo, Ralph Orquin, Alan Cervantes y Alexis Gutiérrez.

Alan Cervantes dejará pronto su lugar en América. (GETTY IMAGES)

Específicamente en el Clausura en curso, Zúñiga ya disputó 14 encuentros en los que pudo convertir apenas un solo tanto, dejando en evidencia su falta de contundencia frente a la portería rival. En el caso del resto, a pesar de que el que más vocación ofensiva tiene es Gutiérrez, ya que Araujo y Orquin son defensas y Cervantes centrocampista de corte, sus niveles no terminaron de contentar en ningún momento.

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Los montos que se pagaron por ellos y las expectativas que se colocaron al buscar una mixtura entre jugadores jóvenes y hombres consolidados en Primera División capaces de llegar al club y demostrar, no se cumplieron en ningún momento. De esta manera, la institución les buscará a una salida a cada uno de ellos para dejar atrás incorporaciones que no dejaron un buen recuerdo.

¿Cuándo será el próximo partido del Club América?

Por lo pronto, el equipo sigue enfocado en la competencia actual, ya que el próximo partido del Club América será este sábado 25 de abril ante Atlas, en duelo correspondiente a la jornada 17 del Clausura 2026. El encuentro se disputará a las 9:00 p.m. (hora del centro de México) en la cancha del Estadio Banorte.

En síntesis

El club América planea la salida de cinco jugadores tras el torneo Clausura 2026.

planea la salida de cinco jugadores tras el torneo Clausura 2026. Los futbolistas afectados son Zúñiga, Araujo, Orquin, Cervantes y Gutiérrez según reveló TV Azteca.

según reveló TV Azteca. El delantero José Zúñiga registró únicamente un gol tras disputar 14 partidos del certamen.