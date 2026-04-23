A 49 días para el Mundial, el mayor drama del futbol: ¿Dónde están los jugadores de élite?

Cuando está por llegar el Mundial, es normal que comience la típica conversación que pone a debatir a los aficionados quién será el jugador más destacado de la competencia. Esto se relaciona directamente con que se trata de la cita que reúne a los mejores jugadores del planeta, pero la realidad es que, de cara a lo que sucederá en Norteamérica, no aparecen apellidos rutilantes capaces de deslumbres y esto preocupa.

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Claro que la Copa del Mundo contará con Lionel Messi, Cristiano Ronaldo como los principales atractivos y la posible incorporación de último momento de Neymar Jr., pero se trata de caras más que conocidas, que están dando sus últimos pasos en este tipo de torneos y que opacan la llegada de nuevas figuras.

Lamine Yamal aparece como el líder de la nueva generación. El delantero español de 18 años que brilla en el Barcelona ilusiona al mundo entero con su nivel sobresaliente y la posibilidad de liderar a su país a conseguir el objetivo más soñado. A partir de allí, la escases de nombres propios comienza a adquirir protagonismo.

Mundial 2026: sin estrellas de peso

Por fuera de Kylian Mbappé o Harry Kane como aquellos que ya tienen un largo recorrido y una carrera consolidada, el resto aparece por debajo de la media, con niveles altos y destacados, pero sin deslumbrar al mundo. Da la sensación de que se sostienen mucho más por marketing o pequeñas rachas de partidos buenos que niveles sostenidos en el tiempo.

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Lamine Yamal será la figura estelar de la nueva era del futbol. (GETTY IMAGES)

Por estos días, los jugadores están tasados en 100 millones de dólares o más sin haber realizado demasiados méritos. Claro que son buenos técnicamente, pero si el clamor popular no los reconoce es un indicio claro de que no tienen la trascendencia que se busca instalar.

Los Vinícius Jr., Michael Olise, Bukayo Saka, Vitinha, Pedri o Erling Haaland estarán presentes, pero cuestionados por no ser todo lo determinantes que se espera, ya sea por lesiones o simplemente bajones en los rendimientos individuales. Será el Mundial con más jugadores en la historia, pero, paradójicamente, el que menos brillo tendrá en los pies de los protagonistas.

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En síntesis