Real Madrid empató 1-1 con Betis el viernes pasado en lo que fue un resultado que casi catapultó las posibilidades de que el conjunto blanco pelee LaLiga hasta el final. Sin embargo, este juego también le trajo otra mala noticia relacionada con Kylian Mbappé.

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El delantero francés se lesionó y no pudo terminar el partido, por eso fue sustituido en el minuto 82 por Gonzalo García. Después de unos días, el Real Madrid brindó detalles del parte médico y la situación del galo genera preocupación no solo en su equipo sino también en su selección.

El parte médico sobre Kylian Mbappé

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. Pendiente de evolución”, escribió el club español en su parte médico.

Real Madrid no aclaró el grado de la lesión, por lo que el tiempo de recuperación no deja de generar incertidumbre. Parece difícil que Kylian Mbappé pueda jugar el Clásico frente al Barcelona del próximo domingo 10 de mayo, más allá de que el equipo culé ya tiene el título casi ganado.

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El parte médico de Real Madrid sobre Kylian Mbappé (Real Madrid)

Kylian Mbappé ha sufrido distintas lesiones a lo largo de la temporada, pero esta le llega a falta de poco tiempo para que inicie el Mundial 2026. Excepto que Real Madrid haya escondido la gravedad de la lesión, el delantero no debería tener problemas para llegar a la cita.

Por el momento, Kylian Mbappé convirtió 41 goles y dio 6 asistencias en 41 partidos disputados con Real Madrid en la temporada. No se sabe si el francés volverá a jugar con el conjunto merengue en la campaña, pero considerando que el equipo ya no tiene obligaciones quizás se resguarda.

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En síntesis